Reprezentacja Polski zmierzy się z Maltą w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata 2026 w grupie G. Jan Urban, tak jak zapowiedział, dokonał kilku zmian. Oto składy na mecz Malta - Polska.

Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Malta – Polska: oficjalne składy na mecz el. MŚ 2026

Reprezentacja Polski na zakończenie zmagań w grupie G eliminacji Mistrzostw Świata 2026 zmierzy się na wyjeździe z Maltą. Biało-Czerwoni są pewni gry w marcowych barażach, ale potrzebują zwycięstwa, aby przybliżyć się do 1. koszyka w losowaniu. O tym, czy znajdziemy się w najlepszym koszyku, zdecydują jeszcze rozstrzygnięcia w innych grupach.

Jan Urban, tak jak zapowiadał ostatnio, zdecydował się na kilka zmian w wyjściowej jedenastce. Kluczowa zmiana będzie przede wszystkim na pozycji bramkarza. Kamila Grabarę, który zagrał przeciwko Holandii, zastąpi Bartłomiej Drągowski. Do składu wraca Przemysław Wiśniewski, który był zawieszony za nadmiar żółtych kartek. Zmiana będzie również na prawym boku, gdzie Matty’ego Casha zastąpi Paweł Wszołek. W środku pola w miejsce kontuzjowanego Sebastiana Szymańskiego wystąpi Bartosz Slisz.

Oficjalne składy na mecz Malta – Polska:

Malta: Bonello – Muscat, Shaw, Bohrer Mentz, Camenzuli – Guillaumier, Satariano – Mbong, Teuma, Chouaref – Cardona

Polska: Drągowski – Kiwior, Kędziora, Wiśniewski – Skóraś, Zieliński, Slisz, Wszołek – Zalewski, Kamiński – Lewandowski

Początek meczu Malta – Polska w poniedziałek 17 listopada 2025 roku o godzinie 20:45. Nad przebiegiem zawodów czuwać będzie sędzia Igor Pajac z Chorwacji. Warto dodać, że w najbliższy czwartek odbędzie się losowanie baraży Mistrzostw Świata 2026. Wtedy reprezentacja Polski pozna półfinałowego rywala, a także ewentualnego przeciwnika w finałowym spotkaniu.