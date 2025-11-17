Lewandowski podsumował 2025 rok reprezentacji Polski

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski: Druga połowa roku była na takim poziomie, jakiego oczekujemy

Reprezentacja Polski zwycięstwem z Maltą (3:2) zakończyła 2025 roku. Nie było to spotkanie, o którym będziemy pamiętać przez długie lata, ale najważniejsze, że Biało-Czerwoni zdobyli komplet punktów. Ku zaskoczeniu rywale postawili wysoko poprzeczkę, a wynik do końca stał pod znakiem zapytania. O to, czego zabrakło w starciu z Maltą, zapytany został Robert Lewandowski.

– Wydaje mi się, że byliśmy zbyt statyczni w pierwszej połowie nie tylko w ofensywie, ale również w defensywie. Nie mogliśmy wejść w mecz. Za dużo zostawialiśmy miejsca przeciwnikowi. Nie byliśmy dobrze ustawieni i brakowało dużo w obronie. Zawsze można powiedzieć, że boisko słabe (śmiech), ale nie. Wydaje mi się, że zawiodło przygotowanie do meczu, żeby ułatwić sobie ten mecz, a tak musieliśmy się namęczyć – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z TVP Sport.

Kapitan reprezentacji Polski podsumował także 2025 rok w wykonaniu Biało-Czerwonych. Podkreślił, że druga połowa roku była bardzo dobra. Jednocześnie napastnik FC Barcelony liczy na to, że przyszły rok będzie równie dobry jak poprzednie trzy miesiące.

– Działo się trochę na boisku i poza boiskiem. Cieszę się, że ta druga połówka roku była na prawdę na takim poziomie, o jakim marzymy i jakiego oczekujemy, wyłączając może poziom dzisiejszego meczu. To chyba jest coś, co cieszy i nas i kibiców. Zdajemy sobie sprawę, że żeby zrobić następny krok to musimy być fizycznie i mentalnie przygotowani do każdego meczu. W kolejnym roku mam nadzieję, że będą same zwycięskie meczu – podsumował 2025 roku w reprezentacji Polski.