Lewandowski dogonił Messiego! Przed nim tylko Ronaldo

10:31, 8. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  WP Sportowe Fakty

Robert Lewandowski w meczu z Finlandią wpisał się na listę strzelców. Suomi to 38. drużyna, której strzelił gola w barwach reprezentacji Polski. Napastnik wyrównał tym samym wyczyn Leo Messiego.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc Na zdjęciu: Robert Lewandowski

38 – tylu reprezentacjom Lewandowski strzelał gola

Reprezentacja Polski podczas wrześniowego zgrupowania zdobyła cztery z sześciu możliwych punktów w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Najpierw w Rotterdamie sensacyjnie zremisowaliśmy z Holandią (1:1), a kilka dni później na Superauto.pl Stadionie Śląskim pokonaliśmy Finlandię (3:1). Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski, który może pochwalić się niesamowitym osiągnięciem.

Gol z Suomi był dla kapitana Biało-Czerwonych 86. trafieniem w drużynie narodowej. Warto zauważyć, że był to dopiero pierwszy gol przeciwko reprezentacji Finlandii. Tym samym Lewandowski ma na rozkładzie kolejnego 38. rywala, któremu strzelił bramkę.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Mbappe odmówił gry w hitowym meczu. W tle Leo Messi
Jaklub Kamiński
Kamiński zdobył bramkę i podbił Stadion Śląski. „To coś wyjątkowego”
Jan Urban
Urban ocenił zmienników po meczu z Finlandią. „Trzeba patrzeć na aspekt mentalny”

Z informacji portalu WP Sportowe Fakty wynika, że Lewandowski zrównał się liczbą „ofiar” z Leo Messim. Argentyńczyk również ma na swoim koncie 38 drużyn, którym strzelał gola w barwach narodowych. Takim samym wynikiem może pochwalić się Romelu Lukaku.

Od kapitana reprezentacji Polski większej liczbie drużyn strzelał tylko Cristiano Ronaldo. Mistrz Europy z reprezentacją Portugalii strzelał gole 48 przeciwnikom. Wyczyn byłego gwiazdora Realu Madryt będzie trudno przebić, ale Lewandowski w październiku może zmniejszyć stratę. Biało-Czerwoni mniej więcej za miesiąc zagrają towarzyskie spotkanie z Nową Zelandią. Ponadto napastnik nie zdobył bramki w rywalizacji z Holandią i Maltą, a z tymi rywalami zagramy jeszcze w eliminacjach Mistrzostw Świata.

Najwięcej, ponieważ aż 6 goli zdobył w konfrontacji z San Marino (2 mecze) i Gibraltarem (5 meczów). Natomiast po pięć trafień zaliczył przeciwko Andorze (4 mecze), Łotwie (3 mecze) i Rumunii (3 mecze).