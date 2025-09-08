Lewandowski dogonił Messiego! Przed nim tylko Ronaldo

Robert Lewandowski w meczu z Finlandią wpisał się na listę strzelców. Suomi to 38. drużyna, której strzelił gola w barwach reprezentacji Polski. Napastnik wyrównał tym samym wyczyn Leo Messiego.

ZUMA Press Inc Na zdjęciu: Robert Lewandowski

38 – tylu reprezentacjom Lewandowski strzelał gola

Reprezentacja Polski podczas wrześniowego zgrupowania zdobyła cztery z sześciu możliwych punktów w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Najpierw w Rotterdamie sensacyjnie zremisowaliśmy z Holandią (1:1), a kilka dni później na Superauto.pl Stadionie Śląskim pokonaliśmy Finlandię (3:1). Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski, który może pochwalić się niesamowitym osiągnięciem.

Gol z Suomi był dla kapitana Biało-Czerwonych 86. trafieniem w drużynie narodowej. Warto zauważyć, że był to dopiero pierwszy gol przeciwko reprezentacji Finlandii. Tym samym Lewandowski ma na rozkładzie kolejnego 38. rywala, któremu strzelił bramkę.

Z informacji portalu WP Sportowe Fakty wynika, że Lewandowski zrównał się liczbą „ofiar” z Leo Messim. Argentyńczyk również ma na swoim koncie 38 drużyn, którym strzelał gola w barwach narodowych. Takim samym wynikiem może pochwalić się Romelu Lukaku.

Od kapitana reprezentacji Polski większej liczbie drużyn strzelał tylko Cristiano Ronaldo. Mistrz Europy z reprezentacją Portugalii strzelał gole 48 przeciwnikom. Wyczyn byłego gwiazdora Realu Madryt będzie trudno przebić, ale Lewandowski w październiku może zmniejszyć stratę. Biało-Czerwoni mniej więcej za miesiąc zagrają towarzyskie spotkanie z Nową Zelandią. Ponadto napastnik nie zdobył bramki w rywalizacji z Holandią i Maltą, a z tymi rywalami zagramy jeszcze w eliminacjach Mistrzostw Świata.

Najwięcej, ponieważ aż 6 goli zdobył w konfrontacji z San Marino (2 mecze) i Gibraltarem (5 meczów). Natomiast po pięć trafień zaliczył przeciwko Andorze (4 mecze), Łotwie (3 mecze) i Rumunii (3 mecze).