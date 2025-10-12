Kulesza podsumował zwycięstwo reprezentacji. „Cel jest jasny”

Polska kontynuuję serię czterech meczów bez porażki. Tym razem Biało-Czerwoni pokonali Litwę (2:0). Po spotkaniu Cezary Kulesza podsumował zwycięstwo i przypomniał o celu reprezentacji.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Zrobiliśmy krok w stronę turnieju – cieszy się prezes PZPN

Reprezentacja Polski za kadencji Jana Urbana nie przegrała jeszcze ani jednego meczu. W czterech spotkaniach odnieśliśmy trzy zwycięstwa i raz zremisowaliśmy. W niedzielę (12 października) zdobyliśmy komplet punktów w starciu z Litwą, wygrywając (2:0). Gole dla Biało-Czerwonych zdobywali Sebastian Szymański i Robert Lewandowski.

Zwycięstwo to nie jedyna dobra wiadomość dla reprezentacji. Po meczu z Litwą na kartach historii zapisał się Jan Urban. Jeszcze żaden selekcjoner naszej kadry w XXI wieku nie odniósł trzech zwycięstw w czterech pierwszych meczach w roli trenera.

Łącznie biorąc pod uwagę eliminacje Mistrzostw Świata 2026, było to czwarte zwycięstwo w grupie. Podkreślił to prezes PZPN, podsumowując mecz z Litwą. Cezary Kulesza dodał, że reprezentacja zrobiła krok w stronę realizacji celu, czyli awansu na mundial.

– Brawo! Cieszy czwarta wygrana w eliminacjach Mistrzostw Świata. Cel jest jasny. Zrobiliśmy krok w stronę turnieju – napisał prezes PZPN, Cezary Kulesza.

Na ten moment Polska zajmuje 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów. Pierwsza jest Holandia, która ma na swoim koncie 16 punktów. Za naszymi plecami plasuje się Finlandia, która uzbierała 10 punktów. Natomiast Suomi w porównaniu do naszej drużyny mają do rozegrania jeszcze tylko jeden, a nie dwa spotkania.