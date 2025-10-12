Urban przeszedł do historii! Żaden selekcjoner w XXI w. tego nie dokonał

Jan Urban zapisał się na kartach historii reprezentacji Polski. Jak podaje Wojciech Papuga z TVP Sport, jako pierwszy w XXI w. wygrał trzy z czterech pierwszych spotkań w roli selekcjonera Biało-Czerwonych.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Cztery mecze, trzy zwycięstwa – historyczny start Urbana w roli selekcjonera

Reprezentacja Polski w niedzielę wieczorem pokonała Litwę (2:0), zdobywając cenny komplet punktów. Zwycięstwo naszej drużynie zapewnił Sebastian Szymański oraz Robert Lewandowski. Szczególnie piękna była bramka pomocnika Fenerbahce, który zdobył gola bezpośrednio z rzutu rożnego. 26-latek miał także udział przy drugim trafieniu, notując asystę.

Starcie z Litwą było 4. spotkaniem Jana Urbana w roli selekcjonera. Jego bilans to 3 zwycięstwa i remis. Jak informuje Wojciech Papuga z TVP Sport, jest to najlepszy start nowego trenera reprezentacji Polski w XXI wieku. Urban został pierwszym selekcjonerem od 1997 roku, który wygrał trzy z czterech pierwszych spotkań w roli selekcjonera. Ostatnim, który tego dokonał był Janusz Wójcik.

Mecze Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski:

Holandia 1:1 Polska

Polska 3:1 Finlandia

Polska 1:0 Nowa Zelandia

Litwa 0:2 Polska

Jan Urban przejął kadrę w trakcie eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Na dwie kolejki do końca Polska zajmuje 2. miejsce w grupie z dorobkiem 13 punktów. Awans do baraży jest o krok, ponieważ Finlandia, która zajmuje 3. miejsce, ma do rozegrania tylko jeden mecz.

Biało-Czerwoni do gry wrócą w listopadzie. Wtedy też przed własną publicznością zagramy z Holandią, a kilka dni później na wyjeździe z Maltą. Ewentualne baraże o awans na mundial odbędą się w marcu przyszłego roku.