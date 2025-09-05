Koeman nie docenił Polaków. Dosadnie podsumował mecz i remis

Ronald Koeman nie był zadowolony po remisie z reprezentacją Polski. Selekcjoner Holendrów powiedział wprost, że jego drużyna była lepsza i zasłużyła na zwycięstwo.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Ronald Koeman: Byliśmy lepszą drużyną

Ronald Koeman nie był zadowolony z wyniku meczu przeciwko Polsce (1:1). Holenderski trener uważa, że jego drużyna była znacznie lepsza i zasłużyła na zwycięstwo. W rozmowie z NOS.nl otwarcie przyznał, że jest rozczarowany, ponieważ jego zawodnicy stracili cenne punkty, a mieli okazję wykonać wielki krok w stronę awansu na turniej.

Koeman podkreślił, że jego zespół miał o wiele większe posiadanie piłki i stworzył więcej sytuacji bramkowych. Jedynego gola dla Oranje zdobył Denzel Dumfries, który trafił do siatki w 30. minucie spotkania. Selekcjoner reprezentacji Holandii przyznał, że pomimo prowadzenia czuł niepokój, bo wiedział, że przy wyniku 1:0 przeciwnik zawsze może znaleźć jedną lub dwie okazje. I tak też się stało. W 80. minucie Matty Cash doprowadził do wyrównania, co rozwścieczyło trenera Oranje.

– Oczywiście, że to rozczarowujące. Można było zrobić wielki krok naprzód. Byliśmy lepszą drużyną. Mieliśmy znacznie więcej posiadania piłki, więcej okazji… Jeśli taki mecz kończy się remisem 1:1, to nie jest się z tego zadowolonym – powiedział Koeman.

Zdaniem Holendra, jego drużyna powinna była strzelić drugiego gola już w pierwszej połowie, która była znacznie lepsza niż druga. Koeman zauważył, że w drugiej części meczu jego piłkarze grali niedokładnie, zwłaszcza przy ostatnim podaniu. Tłumaczył, że w takich meczach, jeśli nie zdobędziesz drugiej bramki, zawsze może się to źle skończyć. Jedynym pozytywnym punktem spotkania był Denzel Dumfries, który nie tylko strzelił gola, ale też często zapuszczał się pod pole karne rywala, stanowiąc zagrożenie dla obrońców.

Koeman skomentował również zmianę Frenkiego de Jonga. Jak przyznał, jego decyzja nie była podyktowana względami taktycznymi. Pomocnik poczuł ból w mięśniu, dlatego trener wolał nie ryzykować poważniejszej kontuzji. W najbliższą niedzielę Holendrów czeka kolejne starcie w eliminacjach, tym razem z Litwą.