Kiwior zabrał głos przed Maltą. Tego potrzebuje nasza kadra

17:07, 16. listopada 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Łączy Nas Piłka

Jakub Kiwior pojawił się wraz z Janem Urbanem na konferencji prasowej przed poniedziałkowym meczem reprezentacji Polski z Maltą. Defensor przyznał, że regularna gra w Porto bardzo mu pomaga w drużynie narodowej.

Jakub Kiwior
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior wierzy w zwycięstwo z Maltą

Reprezentacja Polski była bardzo chwalona po piątkowym remisie z Holandią. Wielu uznało ten pojedynek jako najlepszy od czasów Adama Nawałki. – Nie zastanawiałem się, czy to był najlepszy mecz reprezentacji odkąd w niej gram. Myślę, że zagraliśmy w tym czasie sporo dobrych pojedynków. To prawda, że ten ostatni przeciwko Holandii był zagrany na bardzo dużym poziomie. Zaprezentowaliśmy się z bardzo dobrej strony na boisku – stwierdził Jakub Kiwior.

Teraz Biało-czerwonych czeka rywalizacja z dużo słabszym rywalem, jakim jest Malta. Polacy nie mogą pozwolić sobie na zlekceważenie przeciwnika, dlatego będą musieli zaprezentować odpowiednie zaangażowanie. – Jeśli podjedziemy do tego meczu z dobrym nastawianiem i zagramy według założeń to wszystko zależy od nas. Mam nadzieję, że to my będziemy kontrolować ten mecz i wygramy – dodał reprezentant Polski.

Czy Jakub Kiwior czuje się lepiej na boisku dzięki regularnym występom w Porto? Po transferze z Arsenalu defensor prezentuje wysoki poziom w Portugalii. – Na pewno moja regularna gra w Porto mi pomaga, również w reprezentacji. Jest zupełne inne czucie na boisku, jeśli grasz często. Chcemy się w Porto utrzymywać przy piłce. Ten mecz z Maltą będzie wyglądał właśnie w taki sposób, że to my będziemy chcieli kontrolować wydarzenia. Mam nadzieję, że uda mi się trochę przełożyć z tej gry klubowej na reprezentację i to mi pomoże – odparł.

Początek spotkania Malta – Polska o godzinie 20:45 w poniedziałek. Biało-czerwoni mają już zapewniony udział w barażach, ale wciąż walczą o rozstawienie przed losowaniem, dlatego zwycięstwo jest niezwykle ważne.

