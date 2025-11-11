SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Polacy zagrają z Holendrami. Jan Urban: Mamy plan na to starcie

Już w najbliższy piątek, 14 listopada o godzinie 20:45, reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco, bo jak pamiętamy, w pierwszym starciu obu ekip padł remis 1:1. Rewanż odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie, gdzie kibice zespołu Biało-Czerwonych liczą na udany występ swoich ulubieńców. Nasza drużyna narodowa rozpoczęła już zgrupowanie przygotowujące do tej potyczki. We wtorek odbyła się konferencja prasowa z udziałem trenera Jana Urbana, który zabrał głos przed zbliżającym się pojedynkiem.

– Mamy plan na to spotkanie. W ostatnim momencie wyskoczyły jakieś trudności w postaci kontuzji oraz kartek. Z kartkami oczywiście łatwiej sobie poradzić, bo jest na to więcej czasu, a urazy pojawiają się w ostatniej chwili. Ale jesteśmy przygotowani, sam jestem ciekaw naszego pomysłu i tego, jak to będzie wyglądało na boisku – powiedział 63-letni trener.

– W jednym spotkaniu można wygrać z każdym. Ale patrząc globalnie, to wiemy, gdzie jest reprezentacja Holandii, a gdzie jesteśmy my. Mamy troszeczkę mniej jakości? Dobrze, okej, ale i tak pokazaliśmy, że mimo tych różnic możemy ich zatrzymać. Teraz musimy wygrać sposobem, odpowiednią strategią, w ten sposób zniwelować różnice – dodał selekcjoner.

– Zwycięstwo z taką drużyną to coś bardzo wartościowego. Chcę zobaczyć zespół robiący kolejny krok do przodu. Graliśmy z nimi na wyjeździe, teraz mamy mecz u siebie. Chciałbym widzieć to, że jesteśmy w stanie dłużej utrzymać się przy piłce, niż w pierwszym spotkaniu w Holandii. Uważam, że mamy takich zawodników, którym taka gra pasuje – zakończył.