Gattuso stawia na debiutantów. Oto powołania do reprezentacji Włoch

Gennaro Gattuso ogłosił powołania do reprezentacji Włoch na październikowe zgrupowanie. W kadrze znalazło się kilku debiutantów. W tym młoda gwiazda, czyli Francesco Pio Esposito.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gennaro Gattuso

Kilku debiutantów w reprezentacji Włoch! Pio Esposito z szansą na debiut

Reprezentacja Włoch ma za sobą cztery mecze w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Na ten moment zajmują 2. miejsce w grupie z dorobkiem 9 punktów. Przed nimi na pozycji lidera plasuje się Norwegia, lecz ma o jeden mecz więcej i 15 punktów na swoim koncie.

W październiku Azzurri rozegrają kolejne dwa spotkania o stawkę. Ich rywalami będą Estonia i Izrael, czyli ten sam komplet drużyn co w poprzednim miesiącu. Podczas debiutanckich starć Gennaro Gattuso w roli selekcjonera Włochy pokonały Estonię (5:0) i po szalonym meczu wygrali z Izraelem (5:4). Na najbliższe zgrupowanie 47-letni trener powołał też kilku debiutantów.

Po raz pierwszy w drużynie narodowej będzie mógł zagrać wielki talent z Interu Mediolan – Francesco Pio Esposito. 20-latek był już w kadrze na ostatnim zgrupowanie, ale nie pojawił się na boisku. Oprócz niego na debiutancki występ czekają także Nicolo Cambiaghi i Hans Nicolussi-Caviglia. Dla zawodników Bologni i Fiorentiny to pierwsze powołanie w karierze.

📋💙 La lista dei 27 convocati del Ct Gennaro Gattuso per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale 🙌🏻 #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/o7y7ErccwZ — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 3, 2025

Bramkarze: Carnesecchi, Donnarumma, Meret, Vicario

Obrońcy: Bastoni, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Mancini, Udogie

Pomocnicy: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Nicolussi-Caviglia, Tonali

Napastnicy: Cambiaghi, Esposito, Kean, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Zaccagni