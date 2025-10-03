Gattuso stawia na debiutantów. Oto powołania do reprezentacji Włoch

Kilku debiutantów w reprezentacji Włoch! Pio Esposito z szansą na debiut
Reprezentacja Włoch ma za sobą cztery mecze w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Na ten moment zajmują 2. miejsce w grupie z dorobkiem 9 punktów. Przed nimi na pozycji lidera plasuje się Norwegia, lecz ma o jeden mecz więcej i 15 punktów na swoim koncie.
W październiku Azzurri rozegrają kolejne dwa spotkania o stawkę. Ich rywalami będą Estonia i Izrael, czyli ten sam komplet drużyn co w poprzednim miesiącu. Podczas debiutanckich starć Gennaro Gattuso w roli selekcjonera Włochy pokonały Estonię (5:0) i po szalonym meczu wygrali z Izraelem (5:4). Na najbliższe zgrupowanie 47-letni trener powołał też kilku debiutantów.
Po raz pierwszy w drużynie narodowej będzie mógł zagrać wielki talent z Interu Mediolan – Francesco Pio Esposito. 20-latek był już w kadrze na ostatnim zgrupowanie, ale nie pojawił się na boisku. Oprócz niego na debiutancki występ czekają także Nicolo Cambiaghi i Hans Nicolussi-Caviglia. Dla zawodników Bologni i Fiorentiny to pierwsze powołanie w karierze.
Bramkarze: Carnesecchi, Donnarumma, Meret, Vicario
Obrońcy: Bastoni, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Mancini, Udogie
Pomocnicy: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Nicolussi-Caviglia, Tonali
Napastnicy: Cambiaghi, Esposito, Kean, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Zaccagni