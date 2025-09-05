Francuzi pokazali swoją siłę. Gwiazdy rozdały karty we Wrocławiu

Reprezentacja Francji odniosła zwycięstwo nad Ukrainą (2:0) w meczu eliminacyjnym mistrzostw świata. W spotkaniu rozegranym we Wrocławiu bramki zdobyli Michael Olise i Kylian Mbappe.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Francji

Michale Olise i Kylian Mbappe bohaterami we Wrocławiu

W piątkowy wieczór we Wrocławiu reprezentacja Ukrainy zmierzyła się z Francją w pierwszym meczu eliminacji mistrzostw świata 2026. Zespół Trójkolorowych pod wodzą selekcjonera Didiera Deschampsa chciał rozpocząć od mocnego uderzenia, tym bardziej że w czerwcu zdobył trzecie miejsce w Lidze Narodów po zwycięstwie nad Niemcami (2:0) w Stuttgarcie.

Historia spotkań obu drużyn zdecydowanie przemawiała na korzyść Francuzów, gdyż w 12 dotychczasowych starciach Ukraińcy odnieśli zwycięstwo tylko raz. Drużyna Siergieja Rebrowa w tym roku walczyła o awans do dywizji A Ligi Narodów, ale w barażach ulegli Belgii.

Nasi wschodni sąsiedzi przystąpili do meczu bardzo zmotywowani i zdeterminowani, ale to Francuzi zadali pierwszy cios już w 10. minucie. Bradley Barcola popędził lewą stroną boiska i precyzyjnie dograł piłkę do Michaela Olise, który płaskim strzałem pokonał Anatolija Trubina.

Gol dla Francji! 🇫🇷

Michael Olise otwiera wynik spotkania. Pewne wykończenie pomocnika Trójkolorowych! ⚽



📺 Polsat Sport 1 i Polsat Box Go! pic.twitter.com/RbkazuJayy — Polsat Sport (@polsatsport) September 5, 2025

W drugiej połowie Ukraina zwiększyła presję i momentami zepchnęła rywali do głębokiej defensywy. Podopieczni Rebrowa byli blisko wyrównania, gdy po jednej z akcji piłka odbiła się od słupka. W 82. minucie Kylian Mbappe przypieczętował zwycięstwo Francji, pewnie pokonując bramkarza Ukrainy w sytuacji sam na sam. Trójkolorowi w kolejnym meczu zagrają z Islandią, zaś Ukraina zmierzy się z Azerbejdżanem.

Ukraina – Francja 0:2 (0:1)

0:1 Michael Olise 10′

0:2 Kylian Mbappe 82′