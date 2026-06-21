Reprezentacja Francji w poniedziałek (22 czerwca) zmierzy się z Irakiem w 2. kolejce grupy I Mistrzostw Świata 2026. RMC Sport informuje, że istnieje ryzyko przerwania meczu. Wszystko przez prognozowane burze z piorunami w Filadelfii.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mecz Francja – Irak na MŚ 2026 może zostać przerwany

Reprezentacja Francji rozpoczęła Mistrzostwa Świata 2026 od zwycięstwa w starciu z Senegalem (3:1). Bramki dla Les Bleus strzelali Kylian Mbappe oraz Bradley Barcola. Kolejne spotkanie na mundialu podopieczni Didiera Deschampsa rozegrają w poniedziałek (22 czerwca). Ich rywalem w 2. kolejce grupy I będzie Irak. Starcie odbędzie się na stadionie Lincoln Financial Field w Filadelfii.

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RMC Sport poinformowało, że mecz Francja – Irak może zostać przerwany. Wszystko przez prognozę pogody, jaka spodziewana jest w poniedziałkowy wieczór czasu polskiego w obrębie miasta. Synoptycy zapowiadają burze w trakcie spotkania.

Trzeba dodać, że w Stanach Zjednoczonych przy okazji organizowania wydarzeń sportowych obowiązuje przepis o przerwaniu meczu, gdy piorun uderzy w obrębie 13 kilometrów od stadionu. Wtedy sędzia będzie zmuszony zarządzić przerwę, która potrwa 30 minut. Co więcej, każdy kolejny piorun wydłuża czas przerwy o kolejne pół godziny. Podobne przypadki oglądaliśmy rok temu na Klubowych Mistrzostwach Świata. Podczas trwającego mundialu nie doszło jeszcze do sytuacji, gdy mecz musiał być przerwany ze względu na warunki pogodowe.

Irak pierwszy mecz na mundialu zagrał z Norwegią i poniósł porażkę (1:4). W przypadku zwycięstwa Francji wicemistrzowie świata zapewnią sobie awans do fazy pucharowej. Początek spotkania Francja – Irak w poniedziałek (22 czerwca) o godzinie 23:00.

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