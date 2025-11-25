FIFA ogłosiła złe wieści dla Polski! W przypadku awansu będzie bardzo trudno

Mistrzostwa Świata 2026 zbliżają się wielkimi krokami. Już 5 grudnia odbędzie się losowanie fazy grupowej. Najnowsze wieści FIFA to bardzo zła wiadomość dla reprezentacji Polski.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Kędziora, Robert Lewandowski i Adam Buksa

Drużyny z baraży MŚ trafią do 4. koszyka przed losowaniem fazy grupowej

Reprezentacja Polski wciąż nie jest pewna udziału w Mistrzostwach Świata 2026. W eliminacjach Biało-Czerwoni zajęli 2. miejsce w grupie. Oznacza to, że o bilet na turniej powalczą w barażach. Decydujące mecze odbędą się w marcu, a kadra Jana Urbana niedawno poznała swoich rywali. W półfinale zmierzymy się u siebie z Albanią. Z kolei w ew. finale zagramy na wyjeździe z Ukrainą bądź Szwecją.

Zanim jednak poznamy komplet uczestników nadchodzącego mundialu, wcześniej czeka nas ceremonia losowania fazy grupowej, która odbędzie się w piątek (5 grudnia) w Waszyngtonie. Kilka dni temu pisaliśmy, jak mogą wyglądać potencjalne koszyki, zaznaczając, że reprezentacja Polski może znaleźć się w ostatnim, czyli 4. koszyku.

We wtorek (25 listopada) FIFA opublikowała zasady dot. losowania fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Okazuje się, że wszystkie drużyny, które awansują na mundial przez baraże, będą przydzielone do 4. koszyka. Dla reprezentacji Polski nie są to dobre informacje, ponieważ możemy trafić na silniejsze drużyny w grupie w przypadku awansu. Warto dodać, że gdyby o rozstawieniu decydował ranking FIFA, to podopieczni Jana Urbana znaleźliby się w 3. koszyku, czyli mogliby trafić w teorii na jednego słabszego rywala.

Podział na koszyki przed losowaniem fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026:

Koszyk 1: USA, Meksyk, Kanada, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy

Koszyk 2: Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia

Koszyk 3: Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki

Koszyk 4: Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curaçao, Haiti, Nowa Zelandia, Baraże UEFA A, Baraże UEFA B, Baraże UEFA C, Baraże UEFA D, Baraże Interkontynentalne 1, Baraże Interkontynentalne 2

Co ciekawe FIFA zdecydowała, że dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny, czyli Hiszpania i Argentyna nie będą mogły na siebie trafić. Do bezpośredniego spotkania pomiędzy mistrzem Europy a zwycięzcą Copa America może dojść dopiero w wielkim finale.