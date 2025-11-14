Dlaczego Skorupski nie gra? Powody absencji w reprezentacji Polski

Łukasz Skorupski nie pojawił się na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Dlaczego bramkarz jest nieobecny?

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Dlaczego Łukasz Skorupski nie gra w meczu z Holandią?

Łukasz Skorupski nie pojawił się na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski i nie gra z Holandią, bo zmaga się z poważną kontuzją. Bramkarz włoskiej Bolonii nabawił się urazu w meczu z Napoli. Podczas wykonywania wykopu nagle złapał się za tył prawego uda i musiał zejść z boiska już w pierwszych minutach spotkania.

Początkowo wyglądało to na typowy problem mięśniowy, ale badania pokazały coś znacznie poważniejszego. Klub poinformował, że Skorupski ma uszkodzony zginacz uda w średnio wysokim stopniu. To oznacza około sześciu tygodni przerwy. To dla niego trudna sytuacja również dlatego, że podobny uraz tej samej nogi miał już wcześniej.

W Bologni kontuzja 34-latka wywołała spore zamieszanie. Rezerwowy bramkarz Nicola Ravaglia także leczy uraz, więc trener został zmuszony do wystawienia 17-letniego Massimo Pessiny, który debiutował w Serie A. Skorupski wróci dopiero po przerwie zimowej, jeśli rehabilitacja przebiegnie zgodnie z planem.