Depay zapisał się w historii. Nie ma lepszego w holenderskim futbolu

Memphis Depay ponownie zapisał się na kartach historii holenderskiego futbolu. Ostatnio stał się najskuteczniejszym strzelcem reprezentacji Oranje. Teraz jak donosi Fox Soccer, ma także najwięcej asyst.

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Memphis Depay bije rekordy w reprezentacji Holandii

Reprezentacja Holandii to grupowy rywal Biało-Czerwonych w walce o awans na Mistrzostwa Świata 2026. W niedzielę (12 października) podopieczni Ronalda Koemana rozegrali szóste spotkanie w walce o przepustkę na mundial. Oranje przed własną publicznością nie dali żadnych szans Finlandii, wygrywając (4:0). Jednym z najlepszych piłkarzy na boisku był Memphis Depay.

Depay wpisał się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty. Gol w starciu z Suomi był jego 53. trafieniem w drużynie narodowej, przez co śrubuje pobity niedawno rekord. Podczas wrześniowego zgrupowania stał się najskuteczniejszym piłkarzem w historii reprezentacji Holandii, wyprzedzając Robina van Persiego. Teraz pobił kolejny rekord, ale tym razem dotyczący liczby asyst.

Dwie asysty w meczu z Finlandią sprawiły, że Depay ma na swoim koncie 35 ostatnich podań przed zdobyciem gola. Jak podaje serwis Fox Soccer, napastnik został liderem klasyfikacji asyst w reprezentacji Holandii. Wcześniej rekord dzierżył Wesley Sneijder.

Holandia po sześciu meczach zajmuje 1. miejsce w grupie z dorobkiem 16 punktów. W listopadzie zmierzą się z Polską, a stawką meczu będzie bezpośredni awans na Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie w Rotterdamie skończyło się remisem (2:2). O punkty powalczą również z Litwą, a starcie odbędzie się (17 listopada).