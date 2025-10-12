Depay zapisał się w historii. Nie ma lepszego w holenderskim futbolu

20:59, 12. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fox Soccer

Memphis Depay ponownie zapisał się na kartach historii holenderskiego futbolu. Ostatnio stał się najskuteczniejszym strzelcem reprezentacji Oranje. Teraz jak donosi Fox Soccer, ma także najwięcej asyst.

Memphis Depay
Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Memphis Depay bije rekordy w reprezentacji Holandii

Reprezentacja Holandii to grupowy rywal Biało-Czerwonych w walce o awans na Mistrzostwa Świata 2026. W niedzielę (12 października) podopieczni Ronalda Koemana rozegrali szóste spotkanie w walce o przepustkę na mundial. Oranje przed własną publicznością nie dali żadnych szans Finlandii, wygrywając (4:0). Jednym z najlepszych piłkarzy na boisku był Memphis Depay.

Depay wpisał się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty. Gol w starciu z Suomi był jego 53. trafieniem w drużynie narodowej, przez co śrubuje pobity niedawno rekord. Podczas wrześniowego zgrupowania stał się najskuteczniejszym piłkarzem w historii reprezentacji Holandii, wyprzedzając Robina van Persiego. Teraz pobił kolejny rekord, ale tym razem dotyczący liczby asyst.

Dwie asysty w meczu z Finlandią sprawiły, że Depay ma na swoim koncie 35 ostatnich podań przed zdobyciem gola. Jak podaje serwis Fox Soccer, napastnik został liderem klasyfikacji asyst w reprezentacji Holandii. Wcześniej rekord dzierżył Wesley Sneijder.

Holandia po sześciu meczach zajmuje 1. miejsce w grupie z dorobkiem 16 punktów. W listopadzie zmierzą się z Polską, a stawką meczu będzie bezpośredni awans na Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie w Rotterdamie skończyło się remisem (2:2). O punkty powalczą również z Litwą, a starcie odbędzie się (17 listopada).

