Boniek nie ma wątpliwości. Wtedy Lewandowski pożegna się z kadrą

Reprezentacja Polski zagra w barażach o awans na Mistrzostwa Świata. Zbigniew Boniek w rozmowie z serwisem Interia.pl stwierdził, że brak awansu może spowodować, że Robert Lewandowski pożegna się z kadrą.

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski może skończyć reprezentacyjną karierę

Reprezentacja Polski o awans na Mistrzostwa Świata 2026 zagra w barażach. Decydujące mecze odbędą się w marcu, a półfinałowym rywalem Biało-Czerwonych będzie Albania. Z kolei w ewentualnym finale podopieczni Jana Urbana zmierzą się z Ukrainą lub Szwecją.

Na temat losowania wypowiedział się dla Goal.pl były reprezentant Polski – Maciej Żurawski. Jego zdaniem mamy spore szanse na awans, ale pod jednym warunkiem. O szansach naszej reprezentacji na awans w wywiadzie dla serwisu Interia.pl opowiedział Zbigniew Boniek. Zdaniem byłego prezesa PZPN ścieżka nie jest łatwa, ale z drugiej strony można było trafić dużo gorzej.

Wiceprezydent UEFA został również zapytany o przyszłość Roberta Lewandowskiego w przypadku braku awansu na Mistrzostwa Świata. Według niego odpadnięcie w barażach spowoduje, że napastnik FC Barcelony zakończy reprezentacyjną karierę.

– Wydaje mi się, że brak wyjazdu na mistrzostwa świata spowoduje, że Robert da sobie spokój. Nie sądzę, by myślał o powalczeniu o Euro 2028 i pojechaniu tam jako 40-letni piłkarz. Mam nadzieję, że jeśli się pożegna z kadrą, to na mistrzostwach świata – powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z serwisem Interia.pl.

Lewandowski zadebiutował w reprezentacji Polski we wrześniu 2008 roku za kadencji Leo Beenhakkera w meczu z San Marino. Łącznie z orzełkiem na piersi wystąpił w 163 meczach, w których zdobył 88 goli. Jest piłkarzem z największą liczbą spotkań i bramek w kadrze.