Bellingham nie wytrzymał podczas meczu kadry! Tuchel odpowiada

Bellingham naraził się Tuchelowi. Jest odpowiedź
Jude Bellingham wrócił do kadry po dłuższej nieobecności, która była spowodowana jego kontuzją. Został powołany na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Anglii, a w meczu z Albanią wystąpił od pierwszej minuty. Synowie Albionu wygrali wyjazdowe starcie 2-0, inkasując komplet punktów w eliminacjach do mistrzostw świata.
W 84. minucie Bellingham został zmieniony, co wyraźnie mu się nie spodobało. Na jego twarzy był widoczny wielki grymas, co szybko wychwyciły media, które zapytały o tę sytuację Thomasa Tuchela. Selekcjoner przyznał, że widział zachowanie piłkarza i nie chce, aby to się powtórzyło.
– Widziałem, że nie był zadowolony podczas zmiany. Nie chcę robić z tego większej sprawy, ale podtrzymuję swoje słowa, że zachowanie jest kluczowe. Trzeba szanować kolegów, którzy wchodzą na boisko. Podtrzymujemy swoje decyzje i zawodnik musi to zaakceptować – wyjaśnił Tuchel, kończąc temat gwiazdora Realu Madryt.
Tuchel wiele razy przyznawał, że ma kłopot bogactwa na pozycjach ofensywnych, co może zakończyć się sensacyjnym brakiem powołania dla którejś z gwiazd. Bellingham póki co nie obawia się o miejsce w kadrze, natomiast będzie musiał się postarać, aby wywalczyć pierwszy skład. Na jego pozycji mogą też występować chociażby Morgan Rogers, Phil Foden, Cole Palmer czy Morgan Gibbs-White.