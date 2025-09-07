Bednarek wprost o kadrze. To się zmieniło, gdy przyszedł Urban

Jan Bednarek po wygranym meczu z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata stanął przed kamerami "TVP Sport". Defensor przyznał, że atmosfera wokół zespołu zdecydowanie się poprawiła i wszystko zmierza w odpowiednim kierunku.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek wprost o straconej bramce z Finami

Reprezentacja Polski bez większych problemów pokonała Finlandię 3:1. Zwycięstwo z optymizmem pozwala patrzeć w kierunku awansu na przyszłoroczny mundial. Rysą na niedzielnym pojedynku pozostaje stracony gol, którego nasza kadra powinna uniknąć. Sytuację z końcówki meczu podsumował Jan Bednarek, który powiedział wprost, że zespół popełnił błąd.

– Kontrolowaliśmy mecz, ale końcówka zdecydowanie nie była taka, jak być powinna. Zostawiliśmy przeciwnikowi zbyt dużo przestrzeni i byliśmy źle ustawieni. Ale na koniec dnia wygrywamy ten mecz i zdobywamy bardzo ważne trzy punkty. Atmosfera wokół kadry się odmieniła. To były pozytywne dni i małymi kroczkami idziemy do przodu – powiedział Jan Bednarek przed kamerami „TVP Sport”.

– To jest piłka nożna. Tutaj popełnia się błędy, ale najważniejsze to wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Pozytywnie patrzymy w przyszłość i wydaje mi się, że to jest klucz, byśmy rozwijali się jako drużyna. Oby nas to zaprowadziło na mundial – dodał.

Biało-czerwoni mają obecnie na swoim koncie 10 oczek w tabeli grupy G. Taki sam dorobek w eliminacjach zgromadzili Holendrzy, którzy jednak rozegrali jeden mecz mniej. Następne spotkanie w ramach eliminacji reprezentacja Polski rozegra 12 października. W wyjazdowym pojedynku zmierzy się z Litwą.

