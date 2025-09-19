Złota Piłka 2025: dwóch piłkarzy PSG na podium. Nowy ranking

Złota Piłka 2025: Raphinha poza czołową trójką?
Już w poniedziałek przekonamy się, w czyje ręce trafi Złota Piłka 2025. W paryskim Théâtre du Châtelet odbędzie się uroczysta ceremonia, podczas której zostanie wręczona nagroda dla najlepszego zawodnika roku. Poprzednia edycja zakończyła się triumfem Rodriego, który na ostatniej prostej wyprzedził Viniciusa Juniora. Tym razem Hiszpan i Brazylijczyk nie mają najmniejszych szans na sukces.
Kto jest faworytem do zwycięstwa? W gronie piłkarzy, którzy będą walczyli o Złotą Piłkę, wymienia się przede wszystkim Ousmane’a Dembele, Lamine’a Yamala i Raphinhę. Nie można zapominać także o Pedrim, który – chociaż często pozostaje w cieniu bardziej ofensywnych graczy – ma ogromny wpływ na wyniki Barcelony.
Portal The Analyst sugeruje, że to Dembele sięgnie po główną nagrodę. Ranking GiveMeSport również nie pozostawia złudzeń – napastnik Paris Saint-Germain plasuje się w nim na 1. lokacie. Na 2. miejscu znalazł się Yamal, natomiast 3. pozycję zajmuje Vitinha, kolejny z zawodników Paryżan. Z kolei Raphinha jest w nim dopiero czwarty, a a Pedri jedenasty.
Złota Piłka: ranking 2025 według portalu GiveMeSport
- Ousmane Dembele – Paris Saint-Germain
- Lamine Yamal – Barcelona
- Vitinha – Paris Saint-Germain
- Raphinha – Barcelona
- Mohamed Salah – Liverpool
- Desire Doue – Paris Saint-Germain
- Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain
- Kylian Mbappe – Real Madrid
- Nuno Mendes – Paris Saint-Germain
- Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain
- Pedri – Barcelona
- Lautaro Martinez – Inter Milan
- Gianluigi Donnarumma – Paris Saint-Germain
- Cole Palmer – Chelsea
- Harry Kane – Bayern Munich
- Robert Lewandowski – Barcelona
- Vinicius Jr – Real Madrid
- Virgil van Dijk – Liverpool
- Scott McTominay – Napoli
- Fabian Ruiz – Paris Saint-Germain
- Joao Neves – Paris Saint-Germain
- Florian Wirtz – Bayer Leverkusen / Liverpool
- Jude Bellingham – Real Madrid
- Erling Haaland – Manchester City
- Declan Rice – Arsenal
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Viktor Gyokeres – Sporting CP / Arsenal
- Michael Olise – Bayern Munich
- Serhou Guirassy – Borussia Dortmund
- Denzel Dumfries – Inter Milan