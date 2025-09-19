Złota Piłka 2025: dwóch piłkarzy PSG na podium. Nowy ranking

Złota Piłka 2025 zostanie wręczona 22 września w paryskim Théâtre du Châtelet. Jak prezentuje się aktualny ranking? Według portalu GiveMeSport dwóch graczy PSG znajdzie się na podium.

Ukrinform/ Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Złota Piłka 2025: Raphinha poza czołową trójką?

Już w poniedziałek przekonamy się, w czyje ręce trafi Złota Piłka 2025. W paryskim Théâtre du Châtelet odbędzie się uroczysta ceremonia, podczas której zostanie wręczona nagroda dla najlepszego zawodnika roku. Poprzednia edycja zakończyła się triumfem Rodriego, który na ostatniej prostej wyprzedził Viniciusa Juniora. Tym razem Hiszpan i Brazylijczyk nie mają najmniejszych szans na sukces.

Kto jest faworytem do zwycięstwa? W gronie piłkarzy, którzy będą walczyli o Złotą Piłkę, wymienia się przede wszystkim Ousmane’a Dembele, Lamine’a Yamala i Raphinhę. Nie można zapominać także o Pedrim, który – chociaż często pozostaje w cieniu bardziej ofensywnych graczy – ma ogromny wpływ na wyniki Barcelony.

Portal The Analyst sugeruje, że to Dembele sięgnie po główną nagrodę. Ranking GiveMeSport również nie pozostawia złudzeń – napastnik Paris Saint-Germain plasuje się w nim na 1. lokacie. Na 2. miejscu znalazł się Yamal, natomiast 3. pozycję zajmuje Vitinha, kolejny z zawodników Paryżan. Z kolei Raphinha jest w nim dopiero czwarty, a a Pedri jedenasty.

Złota Piłka: ranking 2025 według portalu GiveMeSport