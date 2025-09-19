Złota Piłka 2025: dwóch piłkarzy PSG na podium. Nowy ranking

Złota Piłka 2025 zostanie wręczona 22 września w paryskim Théâtre du Châtelet. Jak prezentuje się aktualny ranking? Według portalu GiveMeSport dwóch graczy PSG znajdzie się na podium.

Złota Piłka
Ukrinform/ Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Złota Piłka 2025: Raphinha poza czołową trójką?

Już w poniedziałek przekonamy się, w czyje ręce trafi Złota Piłka 2025. W paryskim Théâtre du Châtelet odbędzie się uroczysta ceremonia, podczas której zostanie wręczona nagroda dla najlepszego zawodnika roku. Poprzednia edycja zakończyła się triumfem Rodriego, który na ostatniej prostej wyprzedził Viniciusa Juniora. Tym razem Hiszpan i Brazylijczyk nie mają najmniejszych szans na sukces.

Kto jest faworytem do zwycięstwa? W gronie piłkarzy, którzy będą walczyli o Złotą Piłkę, wymienia się przede wszystkim Ousmane’a Dembele, Lamine’a Yamala i Raphinhę. Nie można zapominać także o Pedrim, który – chociaż często pozostaje w cieniu bardziej ofensywnych graczy – ma ogromny wpływ na wyniki Barcelony.

Portal The Analyst sugeruje, że to Dembele sięgnie po główną nagrodę. Ranking GiveMeSport również nie pozostawia złudzeń – napastnik Paris Saint-Germain plasuje się w nim na 1. lokacie. Na 2. miejscu znalazł się Yamal, natomiast 3. pozycję zajmuje Vitinha, kolejny z zawodników Paryżan. Z kolei Raphinha jest w nim dopiero czwarty, a a Pedri jedenasty.

Złota Piłka: ranking 2025 według portalu GiveMeSport

  1. Ousmane Dembele – Paris Saint-Germain
  2. Lamine Yamal – Barcelona
  3. Vitinha – Paris Saint-Germain
  4. Raphinha – Barcelona
  5. Mohamed Salah – Liverpool
  6. Desire Doue – Paris Saint-Germain
  7. Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain
  8. Kylian Mbappe – Real Madrid
  9. Nuno Mendes – Paris Saint-Germain
  10. Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain
  11. Pedri – Barcelona
  12. Lautaro Martinez – Inter Milan
  13. Gianluigi Donnarumma – Paris Saint-Germain
  14. Cole Palmer – Chelsea
  15. Harry Kane – Bayern Munich
  16. Robert Lewandowski – Barcelona
  17. Vinicius Jr – Real Madrid
  18. Virgil van Dijk – Liverpool
  19. Scott McTominay – Napoli
  20. Fabian Ruiz – Paris Saint-Germain
  21. Joao Neves – Paris Saint-Germain
  22. Florian Wirtz – Bayer Leverkusen / Liverpool
  23. Jude Bellingham – Real Madrid
  24. Erling Haaland – Manchester City
  25. Declan Rice – Arsenal
  26. Alexis Mac Allister – Liverpool
  27. Viktor Gyokeres – Sporting CP / Arsenal
  28. Michael Olise – Bayern Munich
  29. Serhou Guirassy – Borussia Dortmund
  30. Denzel Dumfries – Inter Milan

