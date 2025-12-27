PSG, mistrz sezonu 2024/25 i aktualny wicelider Ligue 1, może pochwalić się aż dziesięcioma zawodnikami w drużynie roku. Tylko jeden piłkarz spoza szeregów Paryżan znalazł uznanie dziennika L’Équipe.

Icon Sport/ Alamy Na zdjęciu: Brest - Paris Saint-Germain

PSG notuje znakomity rok

W ostatnich dziesięciu sezonach PSG tylko dwukrotnie zostało strącone z tronu Ligue 1. W 2017 roku Paryżan wyprzedziło Monaco, a cztery lata później zdołało uczynić to Lille. Ekipa z Parku Książąt to absolutny gigant na francuskim krajowym podwórku, co potwierdziła w tamtym sezonie. Drugi zespół tabeli, Olympique Marsylia, zakończył zmagania z 19-punktową stratą.

Nic więc dziwnego, że podopieczni Luisa Enrique zdominowali skład drużyny roku 2025 L’Équipe. Dziesięciu z Les Rouge-et-Bleu i jeden z Les Olympiens – tak prezentuje się najlepsza jedenastka ostatnich 12 miesięcy. Miejsce między graczami PSG znalazło się miejsce dla Masona Greenwooda, który 34 meczach ligowych strzelił 22 gole i zanotował siedem asyst.

Pas moins de dix joueurs champions de France avec le PSG forment l'équipe type de 2025 en Ligue 1, dirigée par l'entraîneur des Parisiens. Un Marseillais, Mason Greenwood, fait de la résistance. https://t.co/QK1twNZwdd pic.twitter.com/mqDjS72mUv — L'Équipe (@lequipe) December 27, 2025

Drużyna roku 2025 według L’Équipe: