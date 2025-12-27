To drużyna roku Ligue 1. Tylko jeden zawodnik spoza PSG!

23:11, 27. grudnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  L’Équipe

PSG, mistrz sezonu 2024/25 i aktualny wicelider Ligue 1, może pochwalić się aż dziesięcioma zawodnikami w drużynie roku. Tylko jeden piłkarz spoza szeregów Paryżan znalazł uznanie dziennika L’Équipe.

Brest - Paris Saint-Germain
Obserwuj nas w
Icon Sport/ Alamy Na zdjęciu: Brest - Paris Saint-Germain

PSG notuje znakomity rok

W ostatnich dziesięciu sezonach PSG tylko dwukrotnie zostało strącone z tronu Ligue 1. W 2017 roku Paryżan wyprzedziło Monaco, a cztery lata później zdołało uczynić to Lille. Ekipa z Parku Książąt to absolutny gigant na francuskim krajowym podwórku, co potwierdziła w tamtym sezonie. Drugi zespół tabeli, Olympique Marsylia, zakończył zmagania z 19-punktową stratą.

Nic więc dziwnego, że podopieczni Luisa Enrique zdominowali skład drużyny roku 2025 L’Équipe. Dziesięciu z Les Rouge-et-Bleu i jeden z Les Olympiens – tak prezentuje się najlepsza jedenastka ostatnich 12 miesięcy. Miejsce między graczami PSG znalazło się miejsce dla Masona Greenwooda, który 34 meczach ligowych strzelił 22 gole i zanotował siedem asyst.

Drużyna roku 2025 według L’Équipe:

  • Gianluigi Donnarumma (bramkarz – PSG)​
  • Achraf Hakimi (obrońca – PSG)
  • Marquinhos (obrońca – PSG)
  • Willian Pacho (obrońca – PSG)
  • Nuno Mendes (obrońca – PSG)
  • João Neves (pomocnik – PSG)
  • Vitinha (pomocnik – PSG)
  • Fabián Ruiz (pomocnik – PSG)
  • Mason Greenwood (napastnik – Olympique Marsylia)
  • Ousmane Dembélé (napastnik – PSG)
  • Désiré Doué (napastnik – PSG)
  • Luis Enrique (trener – PSG)

POLECAMY TAKŻE

Alexander Isak
Liverpool szuka napastnika za Isaka. Kandydat z PSG
Vinicius Junior
Jedna decyzja może uruchomić transferową lawinę w Realu Madryt
Arne Slot
Liverpool może wzmocnić ofensywę. Trop prowadzi do PSG