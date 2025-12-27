PSG notuje znakomity rok
W ostatnich dziesięciu sezonach PSG tylko dwukrotnie zostało strącone z tronu Ligue 1. W 2017 roku Paryżan wyprzedziło Monaco, a cztery lata później zdołało uczynić to Lille. Ekipa z Parku Książąt to absolutny gigant na francuskim krajowym podwórku, co potwierdziła w tamtym sezonie. Drugi zespół tabeli, Olympique Marsylia, zakończył zmagania z 19-punktową stratą.
Nic więc dziwnego, że podopieczni Luisa Enrique zdominowali skład drużyny roku 2025 L’Équipe. Dziesięciu z Les Rouge-et-Bleu i jeden z Les Olympiens – tak prezentuje się najlepsza jedenastka ostatnich 12 miesięcy. Miejsce między graczami PSG znalazło się miejsce dla Masona Greenwooda, który 34 meczach ligowych strzelił 22 gole i zanotował siedem asyst.
Drużyna roku 2025 według L’Équipe:
- Gianluigi Donnarumma (bramkarz – PSG)
- Achraf Hakimi (obrońca – PSG)
- Marquinhos (obrońca – PSG)
- Willian Pacho (obrońca – PSG)
- Nuno Mendes (obrońca – PSG)
- João Neves (pomocnik – PSG)
- Vitinha (pomocnik – PSG)
- Fabián Ruiz (pomocnik – PSG)
- Mason Greenwood (napastnik – Olympique Marsylia)
- Ousmane Dembélé (napastnik – PSG)
- Désiré Doué (napastnik – PSG)
- Luis Enrique (trener – PSG)