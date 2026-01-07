Rosenior trafił do Chelsea. Strasbourg wybrał jego następcę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Gary O’Neil został nowym trenerem RC Strasbourg

Nowy rok przyniósł zaskakujące zmiany w Premier League. Najpierw pracę stracił Enzo Maresca, który doprowadził Chelsea do zwycięstwa w Lidze Konferencji i Klubowych Mistrzostwach Świata. Kilka dni później Manchester United postanowił zwolnić Rubena Amorima. Czerwone Diabły wciąż szukają nowego szkoleniowca, ale za to The Blues szybko przedstawili następcę Włocha.

Nowym trenerem Chelsea został Liam Rosenior. 41-letni Anglik pracował dotychczas we Francji, gdzie odpowiadał za wyniki RC Strasbourg. Pod jego wodzą drużyna zanotowała wyraźny progres, kończąc sezon w Ligue 1 na 7. miejscu.

W związku z odejściem Roseniora władze francuskiego klubu musiały znaleźć odpowiedniego następcę. Długo nie szukali, ponieważ w środę (7 stycznia) pojawiła się informacja, że kontrakt z 7. drużyną obecnego sezonu Ligue 1 podpisał Gary O’Neil.

O’Neil to 42-letni trener z Anglii, który ma doświadczenie w Premier League. W przeszłości prowadził Wolverhampton i Bournemouth. Od grudnia 2024 roku pozostawał bezrobotny. Jego debiut odbędzie się 10 stycznia w Pucharze Francji przeciwko Avranches.

Na ten moment Strasbourg zajmuje 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 24 punktów. Oprócz rozgrywek ligowych i krajowego pucharu biorą udział w europejskich pucharach. Fazę ligową Ligi Konferencji skończyli na 1. miejscu, zapewniając sobie awans do 1/8 finału.