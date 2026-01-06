Chelsea z nowym menedżerem. Anglik przejął giganta

Chelsea ogłosiła, że nowym menedżerem został Liam Rosenior. 41-letni Anglik podpisał kontrakt obowiązujący do 2032 roku. W tym sezonie prowadził Strasbourg.

Liam Rosenior nowym menedżerem Chelsea

Chelsea na początku stycznia rozstała się z Enzo Mareską. Zdecydowano się na zwolnienie Włocha po remisie na Stamford Bridge z Bournemouth (1:1), który zdaniem władze klubu dopełnił czarę goryczy. Po krótkich naradach zarząd londyńskiego klubu podjął decyzję o zatrudnieniu Liama Roseniora, który w ostatnich miesiącach imponował na ławce trenerskiej Strasbourga.

41-letni Anglik podpisał kontrakt z The Blues obowiązujący do 2032 roku. W swoim pierwszym sezonie w Strasbourg poprowadził francuski klub do europejskich pucharów po raz pierwszy od 19 lat. Wcześniej Rosenior zdobywał doświadczenie w Anglii, prowadząc Hull City i Derby County.

Debiut Roseniora w Premier League będzie miał miejsce już w środę, 7 stycznia, kiedy Chelsea zmierzy się z Fulham na Craven Cottage w ramach 21. kolejki. Chelsea liczy, że doświadczenie i filozofia pracy nowego trenera przyczynią się do odbudowy formy zespołu. The Blues aktualnie zajmują 5. miejsce w tabeli.

– Chelsea to klub o dumnej historii zdobywania trofeów. Moim zadaniem jest ochrona tożsamości i stworzenie zespołu, który odzwierciedla wartości w każdym meczu. Głęboko wierzę w pracę zespołową, jedność i wzajemną współpracę. Te wartości będą fundamentem naszego sukcesu – powiedział Rosenior po podpisaniu kontraktu.