Paris Saint-Germain zaliczyło w niedzielę trzeci z rzędu remis w lidze

Prezydent klubu zachowuje spokój, chwaląc w rozmowie z RMC Sport pracę trenera

Hiszpański szkoleniowiec jak dotąd prowadził paryżan w 37 spotkaniach, zdobywając średnio 2,22 punktu na mecz

Nasser Al-Khelaifi chwali Luisa Enrique

Paris Saint-Germain jest aktualnie liderem ligi francuskiej, legitymując się bilansem 56 punktów. Ekipa z Parc des Princes wyprzedza drugie Stade Brestois o 10 oczek. Na temat pracy trenera w ekipie z Paryża wypowiedział się ostatnio sternik giganta Ligue 1.

– Budujemy nowy zespół, a to nie jest łatwe. Gracze nie są gotowi, ponieważ dopiero ich zebraliśmy. Jestem w każdym razie dumny z naszego trenera, który wykonuje świetną robotę. Tworzy niesamowitą robotę, tworząc to wszystko. Nie chodzi tylko o wyniki, ale także o to, jak gramy, strategię i wizję – mówił Nasser Al-Khelaifi cytowany przez RMC Sport.

– Jestem także bardzo dumny z pracy dyrektora sportowego Luisa Camposa, który również wykonuje fantastyczną robotę. Jak wszyscy gracze. Jesteśmy bardzo szczęśliwi – dodał prezydent PSG.

Paryżanie w środku tego tygodnia zmierzą się z OGC Nice w ramach Pucharu Ligi Francuskiej. Mecz odbędzie się w środę 13 marca o godzinie 21:10.

