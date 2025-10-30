Pogba wraca na boisko. Wiadomo, kiedy debiut w AS Monaco

Paul Pogba w najbliższą sobotę ma zadebiutować w barwach AS Monaco. Klub z księstwa zmierzy się z Paris FC w 11. kolejce Ligue 1. Dla pomocnika ma to być pierwszy mecz od 3 września 2023 roku.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba ma zadebiutować w AS Monaco w najbliższą sobotę

Paul Pogba po ponad dwóch latach ma zagrać w oficjalnym meczu. Wszystko wskazuje na to, że już w sobotę pomocnik pojawi się na boisku. Z doniesień serwisu FootMercato wynika, że jest duża szansa na debiut Francuza w barwach AS Monaco. W najbliższej kolejce klub z księstwa zmierzy się przed własną publicznością z Paris FC. Ostatni raz w oficjalnym spotkaniu zagrał we wrześniu 2023 roku.

Pogba dwa lata temu został zawieszony ze względu na wykrycie w jego organizmie niedozwolonych substancji. Z początku okres karencji miał wynieść aż cztery lata. Natomiast udało się skrócić karę tylko do osiemnastu miesięcy. Po rozwiązaniu kontraktu z Juventusem długo pozostawał bez klubu, lecz pojawiła się oferta z Monaco, którą zaakceptował.

Mistrz Świata z 2018 roku miał zadebiutować dużo wcześniej. Pierwotnie plan był taki, że pojawi się na boisku po październikowej przerwie na reprezentacje. Na jego nieszczęście w debiucie przeszkodził drobny uraz, po którym aktualnie nie ma już śladu.

W międzyczasie w klubie doszło do zmiany trenera. Pracę stracił Adi Hutter, a zastąpił go Sebastien Pocognoli. Na ten moment Monaco zajmuje 2. miejsce w Ligue 1 z dorobkiem 20 punktów.