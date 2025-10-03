Pogba czeka na debiut w Monaco. Wiadomo, kiedy zagra

Paul Pogba przed startem sezonu podpisał kontrakt z AS Monaco. Francuz nie miał jeszcze okazji do debiutu. Adi Hutter zdradził, że pierwszy mecz w nowym klubie zagra po przerwie reprezentacyjnej.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba zadebiutuje w meczu Angers – Monaco

Paul Pogba we wrześniu 2023 roku został zawieszony za stosowanie niedozwolonych środków. Kilka miesięcy później, a dokładnie w lutym 2024 roku ogłoszono, że jego zawieszenie potrwa aż cztery lata. Po czasie, gdy wytłumaczył, że niedozwolona substancja została przyjęta nieświadomie, zawieszenie zostało skrócone do 18 miesięcy. Tym samym od sezonu 2025/2026 Francuz mógł wrócić na boisko.

Pod koniec czerwca Pogba znalazł klub, który zdecydował się dać mu szansę. Nowym przystankiem w karierze pomocnika zostało AS Monaco, z którym związał się kontraktem do czerwca 2027 roku. Choć mamy już początek października piłkarz jeszcze nie zadebiutował. Adi Hutter zdradził, kiedy kibice mogą spodziewać się oficjalnego debiutu 32-latka w barwach zespołu z Księstwa Monako.

– Myślę, że Paul Pogba mógłby być gotowy na mecz z Angers, choć nie chcę tego obiecywać. Rozważamy, jak zwiększyć jego obciążenie fizyczne na przykład dając mu 15–20 minut przeciwko Angers. To możliwe – powiedział Adi Hutter, cytowany przez Luke’a Entwistle’a.

Wyjazdowe spotkanie z Angers odbędzie się w sobotę (18 października). Będzie to pierwszy mecz po październikowej przerwie na reprezentacje. Warto przypomnieć, że po raz ostatni pojawił się na boisku 3 września 2023 roku w meczu Juventus – Empoli.

Monaco aktualnie zajmuje 4. miejsce w tabeli Ligue 1 z dorobkiem 12 punktów. W najbliższy weekend zmierzą się w hicie 7. kolejki z OGC Nice. Oprócz rywalizacji w lidze biorą także udział w Lidze Mistrzów, gdzie ostatnio sensacyjnie zremisowali z Man City (2:2).