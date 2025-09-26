Pogba wraca do gry. Monaco wyznaczyło datę wielkiego powrotu

Paul Pogba kończy 18-miesięczną dyskwalifikację i szykuje się do debiutu w barwach Monaco. Według "Calciomercato", pomocnik może zagrać już 5 października przeciwko Nicei.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba po dyskwalifikacji gotowy na debiut w Monaco

Paul Pogba jest bliski powrotu na boisko po długiej przerwie spowodowanej dyskwalifikacją za doping. Trener Adi Hutter podkreślił, że zawodnik pracuje od trzech miesięcy i jest gotowy fizycznie oraz psychicznie. Według mediów pomocnik może pojawić się w kadrze już 5 października, kiedy Monaco zagra u siebie z Niceą. Mniej prawdopodobny jest jego występ kilka dni wcześniej przeciwko Lorient.

Ostatni raz Pogba zagrał 3 września 2023 roku, gdy w barwach Juventusu pojawił się na boisku w meczu z Empoli. Niedługo później jego kariera została wstrzymana. Po pozytywnym teście na testosteron piłkarz został zawieszony na cztery lata.

W marcu 2024 roku kara została zmniejszona do 18 miesięcy dzięki decyzji Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. Sędziowie uwzględnili argument, że zawodnik zażył zakazany środek nieświadomie. Dyskwalifikacja zakończyła się 11 marca 2025 roku i od tego czasu Pogba mógł rozpocząć przygotowania do powrotu.

Latem 2025 roku Francuz zakończył swoją przygodę z Juventusem i odrzucił oferty z MLS. Zdecydował się na dwuletni kontrakt z Monaco, który obowiązuje do czerwca 2027 roku. Klub z Księstwa wpisał go także na listę graczy uprawnionych do występów w Lidze Mistrzów, więc możliwe, że w październiku Pogba wróci na największą scenę w europejskim futbolu.

