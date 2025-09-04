Paul Pogba poznał decyzję. Francuz wraca na salony

Paul Pogba został włączony do kadry AS Monaco na Ligę Mistrzów. Francuski pomocnik wraca do futbolu po półtorarocznej dyskwalifikacji za doping.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba znów zagra w Lidze Mistrzów

Paul Pogba znalazł się w oficjalnej kadrze AS Monaco na fazę ligową Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26. To oznacza, że 32-letni pomocnik może wkrótce zadebiutować w nowych barwach, po dwuletniej przerwie od gry na najwyższym poziomie. W czerwcu tego roku były gwiazdor Manchesteru United podpisał kontrakt z klubem z Księstwa obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku.

91-krotny reprezentant Francji wraca do futbolu po skróceniu kary dopingowej. Początkowo zawieszono go na cztery lata, ale ostatecznie dyskwalifikacja wyniosła 18 miesięcy. Francuz ostatni mecz ligowy rozegrał 3 września 2023 roku w barwach Juventusu Turyn.

Pogba jeszcze nie zadebiutował w Ligue 1, ale jego nazwisko znalazło się na liście zgłoszonych zawodników do Ligi Mistrzów. Według portalu „Get French Football News”, Francuz może być gotowy dopiero na początek października, czyli na starcie 2. kolejki Ligi Mistrzów, gdy Monaco zmierzy się u siebie z Manchesterem City.

W fazie grupowej LM Monaco czekają także spotkania z Club Brugge, Bodo/Glimt, Pafos, Galatasaray, Realem Madryt oraz byłym klubem Pogby – Juventusem. Nie tylko Pogba przyciąga uwagę kibiców fanów Monaco. W kadrze znalazł się także Ansu Fati, który został wypożyczony z Barcelony. 22-latek był niegdyś uznawany za naturalnego następcę Leo Messiego na Camp Nou. Fati wciąż walczy o powrót do pełnej formy po serii kontuzji. W poprzednim sezonie wystąpił tylko w 11 spotkaniach w barwach Blaugrany.