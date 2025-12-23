Ousmane Dembele sfrustrowany w PSG. Problemy gwiazdora w Paryżu

Ousmane Dembele jest sfrustrowany swoją sytuacją w PSG - informuje francuska stacja CANAL+. Gwiazdor w tym sezonie doznał kontuzji, po której stracił miejsce w składzie paryżan.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Napięcie w PSG. Ousmane Dembele zirytowany

Sytuacja Ousmane’a Dembele w Paris Saint-Germain staje się coraz bardziej napięta. Francuski skrzydłowy, uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy świata i aktualny zdobywca Złotej Piłki, jest wyraźnie sfrustrowany ograniczoną liczbą minut, jakie otrzymuje w ostatnich tygodniach.

28-letni skrzydłowy jest już gotowy do gry i uważa, że jego forma pozwala na regularne występy w pierwszym składzie PSG. Zawodnik wrócił do pełni zdrowia po urazie i podczas treningów prezentuje się bardzo dobrze. Jednak trener Luis Enrique podchodzi do jego powrotu z dużą ostrożnością. Hiszpański szkoleniowiec nie chce ryzykować nawrotu kontuzji i stopniowo wprowadza gwiazdora do rywalizacji.

Strategia sztabu szkoleniowego nie do końca odpowiada samemu piłkarzowi. Dembele, który w poprzednim sezonie był kluczową postacią zespołu i jednym z liderów ofensywy, liczył na szybszy powrót do wyjściowej jedenastki. W ostatnim meczu Pucharu Francji z Vendee Fontenay Foot Dembele wpisał się na listę strzelców i zaliczył asystę. W Ligue 1 skrzydłowy ostatni raz znalazł się w podstawowej jedenastce pod koniec października.

W obecnym sezonie Dembele rozegrał łącznie 14 meczów, zdobył cztery bramki i dorzucił cztery asysty. Reprezentant Francji dołączył do PSG latem 2023 roku z Barcelony. Wcześniej występował w Borussii Dortmund oraz Rennes.