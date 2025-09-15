Neymar usłyszał to od Enrique. Powiedział mu to prosto w twarz

Neymar już dwa lata temu pożegnał się z Paris Saint-Germain. Do sytuacji związanej z odejściem Brazylijczyka wrócił Luis Campos, który w rozmowie z RMC Sport przywołał stanowcze słowa Luisa Enrique.

Abaca Press/ Alamy Na zdjęciu: Neymar i Luis Enrique

Neymar bez „miłego pożegnania” od Enrique

Sześć sezonów, 173 mecze, 118 goli, 79 asyst, pięć mistrzostw i trzy puchary Francji – takim dorobkiem legitymuje się Neymar w Paris Saint-Germain. Reprezentant Brazylii w 2017 roku przeniósł się na Parc des Princes za rekordową kwotę – na konto Barcelony trafiły aż 222 miliony. Natomiast sześć lat później, w sierpniu 2023 roku, Al-Hilal zapłaciło za niego 90 mln euro.

Jak wyglądały kulisy rozstania Neymara i PSG? Do tych wydarzeń wrócił Luis Campos. Doradca zarządu Paryżan ujawnił, co napastnik usłyszał od ówczesnego trenera, Luisa Enrique. Hiszpan w lipcu objął ekipę francuskiego giganta. Wcześniej przez trzy sezon współpracował z 33-latkiem w Barcelonie.

– Luis Enrique jako pierwszy powiedział Neymarowi: – Dobrze, że odchodzisz. Powiedział mu to prosto w twarz. Ponieważ ma inne podejście do piłki nożnej, stawia na grę zespołową i wystawianie do gry tych, którzy najlepiej spisali się podczas treningów w ciągu tygodnia – zdradził Campos.

Neymar w Al-Hilal spędził tylko półtora roku i odszedł do Santosu. W Arabiii Saudyjskiej rozegrał zaledwie siedem spotkań. Na więcej nie pozwoliła mu poważna kontuzja kolana.