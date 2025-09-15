Samuel Umtiti w wieku zaledwie 31-lat zdecydował się na zakończenie piłkarskiej kariery. Mistrz świata z 2018 roku poinformował o swojej decyzji na swoich mediach społecznościowych.

NurPhoto SRL/ Alamy Na zdjęciu: Samuel Umtiti

Umtiti zawiesza buty na kołek

Podczas turnieju rozgrywanego we Francji był jednym z filarów kadry Trójkolorowych. To jego gol zapewnił Les Bleus zwycięstwo z Belgią i awans do wielkiego finału. Jednak na szczycie był zdecydowanie zbyt krótko – Samuel Umtiti w wieku 31-lat postanowił zawiesić buty na kołku. Od lipca pozostawał bez klubu.

Wychowanek Olympique Lyon w lecie 2016 roku za 25 milionów euro przeniósł się do Barcelony. O ile w barwach Les Gones nie mógł narzekać na swoje zdrowie, o tyle już po przeprowadzce do stolicy Katalonii regularnie zmagał się z urazami. W 2018 roku Umtiti doznał kontuzji kolana, jednak nie zdecydował się na leczenie operacyjne, tylko na zachowawcze. To pozwoliło mu wziąć udział w MŚ 2018, ale jednocześnie wpłynęło na jego dalsze losy.

Od sezonu 17/18 Francuz opuścił łącznie… 183 spotkania. W lecie 2022 roku został wypożyczony do Lecce, a rok później definitywnie zamienił Barcelonę na Lille. W lipcu pożegnał się z Mastifami, a po dwóch miejscach postanowił pożegnać się także z boiskiem.

– Po intensywnej karierze, pełnej wzlotów i upadków, nadszedł czas, aby powiedzieć „żegnaj”. Dałem z siebie WSZYSTKO z pasją i NICZEGO nie żałuję .Chciałbym podziękować wszystkim klubom, prezesom, trenerom i zawodnikom, których miałem okazję poznać – napisał Umtiti na Instagramie.