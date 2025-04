Mbappe kontynuuje wojnę z PSG. 55 milionów euro zablokowane

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe walczy z PSG – czy klub straci Ligę Mistrzów?

Kylian Mbappe oficjalnie wszedł na wojenną ścieżkę z Paris Saint-Germain. Napastnik Realu Madryt, wraz z zespołem prawników oraz w obecności swoich rodziców, ogłosił na specjalnej konferencji prasowej, że podejmie kroki prawne przeciw byłemu klubowi. Powodem są zaległe pensje i premie, których PSG mimo wcześniejszych wezwań nadal nie wypłaciło zawodnikowi.

Jak informuje “Corriere della Sera”, w wyniku postępowania sądowego francuski klub musi teraz zmierzyć się z blokadą 55 milionów euro na swoich rachunkach bankowych. Mbappe żąda również, by Francuska Federacja Piłkarska zgłosiła UEFA niewypłacenie jego pensji za ostatnie trzy miesiące, co mogłoby skutkować utratą przez PSG licencji na grę w Lidze Mistrzów sezonu 2025/2026. Byłby to bolesny cios dla paryskiego klubu, który nigdy nie wygrał tych rozgrywek nawet z Mbappe w składzie.

Na tym nie koniec konfliktu. Mbappe zapowiada złożenie pozwów przeciwko PSG za próbę zmuszania go do podpisania nowego kontraktu oraz przeciw nieznanym osobom, które według niego oczerniają go w mediach społecznościowych – podejrzewa o to również swój były klub.

Reakcja Paris Saint-Germain była równie stanowcza. Klub określił zarzuty Mbappe jako „fantazyjne” i pochodzące z „równoległego świata”. PSG dziwi się także, że zawodnik nie skierował sprawy do sądu pracy, który uważa za właściwy organ do rozstrzygnięcia tego sporu. Władze klubu wypominają Francuzowi „bezprecedensowe korzyści”, jakich doświadczał przez siedem lat gry w Paryżu, zarzucając mu jednocześnie niewdzięczność oraz brak lojalności wobec klubu i kibiców.