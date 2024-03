Majecki zbiera dobre recenzje. Kolejne pochwały po meczu w Ligue 1

IMAGO / Buzzi Na zdjęciu: Radosław Majecki

Radosław Majecki rozegrał kolejny mecz w barwach AS Monaco

Polak znów zebrał dobre recenzje od mediów

24-latek zachował czyste konto w spotkaniu ze Strasbourgiem

Kolejny potencjalny reprezentant

Radosław Majecki kilka lat temu wyjechał z Legii Warszawa do AS Monaco za kwotę około 7 milionów euro. Polski bramkarz jednak przez większość czasu nie zdołał przebić się na dobre do pierwszego składu ekipy z Księstwa. Był on wypożyczany do innych ekip, lub też grywał w tylko Pucharze Francji. Jednak w ostatnich tygodniach coś się zmieniło. 24-latek od kilku kolejek jest podstawowym golkiperem swojego zespołu i zbiera coraz lepsze recenzje. W ostatni weekend zachował czyste konto w spotkaniu ze Strasbourgiem.

– Majecki był na posterunku, gdy sytuacja tego wymagała. Zdecydowanie znacząca była jego obrona strzału Bakwy z 23. minuty meczu. Radek od razu zdał sobie sprawę ze sporej wagi tej interwencji, dobrze się odnalazł i świetnie się spisał. Do tego znakomicie czyta grę, potrafi ją dobrze wznawiać i zaraża spokojem w rozegraniu piłki – pisze ceniony dziennik “L’Equipe”.

Czytaj więcej: Chelsea zainteresowana pomocnikiem PSG