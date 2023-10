Trener Paris Saint-Germain Luis Enrique zaprzecza, że ma problemy z Gigio Donnarummą twierdząc, że reprezentant Włoch to czołowy zawodnik o wielkim sercu i osobowości.

IMAGO / Michael Baucher Na zdjęciu: Luis Enrique

Media pisały o kiepskich relacjach pomiędzy Luisem Enrique i Donnarumma

Trener PSG zaprzeczył tym doniesniom

W środę paryżanie zagrają z Newcastle United w Lidze Mistrzów

Luis Enrique zabrał głos ws. plotek o Donnarummie

Na początku sezonu pojawiały się doniesienia, że Luisowi Enrique nie podoba się szczególnie styl Gigio Donnarummy, zwłaszcza jego gra z piłką u nogi, jednak hiszpański taktyk w rozmowie ze Sky Sport pochwalił włoskiego bramkarza. Wcześniej media sugerowały, że relacje między nimi są dość napięte.

– Ma wyjątkowe doświadczenie. To czołowy zawodnik, inny niż wszyscy. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mam go w zespole. Jest wspaniały nie tylko jako zawodnik, ale przede wszystkim, jako człowiek. Ma wielkie serce i osobowość, to ktoś, kto zawsze zostawia po sobie pozytywne rzeczy – przyznał Donnarumma.

Donnarumma przeżywał trudne chwile podczas swojego pobytu w PSG, ale od poprzedniego sezonu zawsze regularnie pojawiał się w wyjściowym składzie. 24-latek zachował w tym sezonie cztery czyste konta w ośmiu meczach we wszystkich rozgrywkach.

