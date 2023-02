Pressfocus Na zdjęciu: Neymar

W meczu na szczycie Ligue 1 AS Monaco okazało się wyraźnie lepsze od Paris-Saint Germain i wygrało 3:1. Dziennikarze RMC Sport przekazali, że w przerwie spotkania w szatni mistrzów Francji doszło do niemałej awantury. Wiele cierpkich słów dla piłkarzy miał dyrektor sportowy – Luis Campos.

PSG przegrało w sobotę z AS Monaco 1:3

W przerwie spotkania wiele uwag do zawodników miał dyrektor sportowy klubu – Luis Campos

Atmosfera w klubie staje się coraz gorsza

Dyrektor sportowy PSG wściekły na piłkarzy

Porażka 1:3 z AS Monaco była już czwartą, jaką Paris-Saint Germain zanotowało w 2023 roku. W sobotę mistrzowie Francji byli wyraźnie gorsi od Monakijczyków, którzy w pełni zasłużyli na zwycięstwo. Przewaga ligowa podopiecznych Christophe Galtiera stopniała tym samym do pięciu punktów. Tyle właśnie traci do nich Olympique Marsylia.

Dziennikarze RMC Sport przekazali, że w przerwie spotkania doszło do niemałej awantury w szatni PSG. Wiele gorzkich słów miał do przekazania zawodnikom dyrektor sportowy klubu – Luis Campos. Posada działacza wisi na włosku, stąd też mogła wynikać jego frustracja z powodu niekorzystnego wyniku. Poza bramką Warren Zaire-Emery’ego i występem Gianluigiego Donnarummy, w grze paryżan niewiele było pozytywów.

𝙏𝙃𝙍𝙀𝙀 league defeats already in 2023 for PSG 😳 pic.twitter.com/rz83nEyoRq — LiveScore (@livescore) February 12, 2023

Napięcie w szatni PSG narasta. Już we wtorek mistrz Francji zmierzy się w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium. W starciu z Bawarczykami zabraknie kontuzjowanych Kyliana Mbappe i Lionela Messiego. Mocno obniża to szanse PSG na zwycięstwo. W oczach bukmacherów to Die Roten są faworytem tego spotkania.

Sprawdź: Mbappe wykuruje się na Bayern? “Nie sądzę, aby zagrał”