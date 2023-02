fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Wszystko wskazuje na to, że Paris Saint-Germain będzie musiało poradzić sobie z Bayernem Monachium bez Kyliana Mbappe. Christophe Galtier potwierdził wcześniejsze doniesienia i przyznał, że reprezentanta Francji zabraknie na boisku w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Paris Saint-Germain zagra z Bayernem Monachium o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów

Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane już we wtorek

Paryżanie nie będą mogli skorzystać z usług gwiazdora

Galtier obawia się Bayernu

Paris Saint-Germain mierzy się w ostatnich tygodniach z poważnymi problemami. Z powodów zdrowotnych przeciwko Monaco nie zagrali Kylian Mbappe, Leo Messi, Marco Verratti, Renato Sanches czy Nordi Mukiele. Tego pierwszego ma zabraknąć również w pierwszym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium. Wcześniejsze prognozy potwierdził Christophe Galtier, który nie wyobraża sobie występu reprezentanta Francji.

– Nie sądzę, aby zagrał w tym meczu. Są jeszcze inne spotkania, a my nie będziemy podejmowali ryzyka. Mamy nadzieję, że jego rehabilitacja przebiegnie pomyślnie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to z Bayernem zagrają Messi i Verratti, których zabrakło z AS Monaco – zdradza.

Dyspozycja paryżan nie należy do najwyższych. Po przerwie związanej z mundialem radzą sobie bardzo słabo i w chwili obecnej nie są uważani za faworyta starcia w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Galtier przyznał, że obawia się rywalizacji z Bawarczykami.

– Przyznaję, że jestem zmartwiony perspektywą wtorkowego spotkania. Gdybym nie był, to byłoby to coś dziwnego. Zobaczymy, czy niektórzy z graczy, którzy nie byli w stanie dziś wystąpić, wykurują się na Bayern. Nasz zespół jest bardzo osłabiony i jesteśmy tym zmartwieni – mówi szkoleniowiec.

