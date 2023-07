IMAGO / Niall Carson Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe jest wielkim problemem dla PSG

Francuz nie chce przedłużyć kontraktu, ale jednocześnie wyraził chęć pozostania w klubie jeszcze przez rok

Piłkarz może zwlekać ze względu na premię, którą otrzyma 1 sierpnia

Kylian Mbappe zwleka ze względu na premię? PSG wściekłe

Kylian Mbappe to jeden z najlepiej zarabiających piłkarzy świata. PSG płaci napastnikowi za każdy sezon gry 72 miliony euro podstawy. Oprócz tego w kontrakcie Francuza znalazł się problematyczny dla Paryżan zapis o bonusie lojalnościowym. Według L’Equipe 1 sierpnia klub będzie musiał zapłacić zawodnikowi 60 milionów euro premii.

Zobacz także: Były piłkarz Barcelony szokuje. Uciekł z klubu, bo nie chce grać w drugiej lidze

To bardzo niewygodna sytuacja dla Paris Saint-Germain, bo jak dobrze wiemy Mbappe znalazł się na wylocie i jeśli nie uda się go sprzedać do końca lipca, to klub poniesie gigantyczne straty. Być może właśnie taki jest plan piłkarza, aby przeciągnąć sprawę transferu do momentu wypłaty premii.