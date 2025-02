Juventus zdecydował ws. Kolo Muaniego. Szykuje gigantyczną ofertę dla PSG

Juventus jest zadowolony z postawy Randala Kolo Muaniego i już po kilku występach chce go zatrzymać. Według "Calciomercato", turyńczycy już szykują ogromną ofertę dla Paris Saint-Germain.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Juventus może zaoferować nawet 50 mln euro za Kolo Muaniego

Randal Kolo Muani w błyskawicznym tempie stał się kluczową postacią Juventusu. Napastnik, który trafił do Turynu na zasadzie wypożyczenia z Paris Saint-Germain, w trzech pierwszych meczach ligowych zdobył pięć bramek, co tylko podkreśla jego wartość. Cesc Fabregas, obecnie trener Como, po spotkaniu z Juventusem nie krył podziwu dla Francuza, zwracając uwagę na to, że PSG zapłaciło za niego aż 95 milionów euro Eintrachtowi Frankfurt.

Wiele osób zastanawia się, dlaczego Luis Enrique nie dawał Kolo Muaniemu zbyt wielu szans w Paryżu. Powód jest prosty – brak porozumienia między trenerem a zawodnikiem. W efekcie francuski szkoleniowiec wolał stawiać na eksperymentalne rozwiązania, jak choćby Ousmane Dembele w roli środkowego napastnika.

W tej sytuacji Juventus skorzystał z okazji i sprowadził Francuza na zasadzie wypożyczenia. Relacje między klubem a zawodnikiem układają się znakomicie, co rodzi pytanie: czy napastnik może zostać w Turynie na dłużej?

Zobacz wideo: Boniek: łatwo jest wydawać pieniądze innych

Obecna umowa wypożyczenia wygaśnie po sezonie i nie przewiduje automatycznego przedłużenia. Możliwe jest jednak wynegocjowanie nowego porozumienia, o ile PSG zgodzi się na rozwiązanie zgodne z regulacjami FIFA dotyczącymi liczby wypożyczeń.

Jednym z potencjalnych scenariuszy jest nowa umowa na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu w 2026 roku. Wówczas Juventus musiałby zapłacić około 50 milionów euro, co mogłoby zostać sfinansowane ze sprzedaży Dusana Vlahovicia. Serb w ostatnim meczu przeciwko Como przesiedział 90 minut na ławce rezerwowych, co tylko wzmocniło spekulacje o jego letnim odejściu.

Jednak przyszłość Kolo Muaniego w Juventusie w dużej mierze zależy od kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Udział w tych rozgrywkach zapewniłby klubowi znaczące wpływy finansowe, co ułatwiłoby finalizację transferu. Brak awansu mógłby sprawić, że pozostanie Francuza w Turynie stanie się znacznie trudniejsze do zrealizowania.