PSG planuje docenić swoją gwiazdę. Nowy kontrakt na stole

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Gianluigi Donnarumma przedłuży umowę z Paris Saint-Germain?

Gianluigi Donnarumma został jednym z bohaterów Paris Saint-Germain w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów przeciwko Arsenalowi. Przypomnijmy, że paryski klub wywiózł z Londynu korzystny wynik, wygrywając 1:0 po bramce zmierzającego po Złotą Piłkę Ousmane’a Dembele. Włoski bramkarz oraz francuski skrzydłowy odegrali kluczowe role w tym pojedynku. Mierzący 196 centymetrów golkiper zaliczył bowiem kilka fenomenalnych interwencji, które skutecznie zapobiegły stracie gola.

Kapitan reprezentacji Włoch pokazuje się ze świetnej strony w ostatnich tygodniach. Na początku obecnej kampanii Gianluigi Donnarumma miał wahania formy, ale wreszcie wygląda na miarę oczekiwań. Dlatego Paris Saint-Germain planuje przedłużyć kontrakt ze swoim bramkarzem, pomimo wcześniejszego zawieszenia rozmów. Paryscy włodarze są gotowi spełnić wygórowane wymagania finansowe golkipera, który imponuje formą w najważniejszych spotkaniach sezonu – dowiedział się Ekrem Konur.

Nicola Zalewski ważny dla Interu [WIDEO]

Aktualna umowa między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, co chcą wykorzystać giganci z Premier League oraz Serie A. Jednak wszystko wskazuje na to, że Gianluigi Donnarumma będzie kontynuował swoją karierę na Parc des Princes. Włoski gwiazdor z powodzeniem stoi między słupkami francuskiej ekipy od lipca 2021 roku, gdy przeprowadził się do Paryża na zasadzie wolnego transferu po tym, jak wcześniej wygasł jego kontrakt z Milanem. 26-letni zawodnik zachował 11 czystych kont w tej kampanii.