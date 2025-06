Gianluigi Donnarumma wznowił rozmowy z Paris Saint-Germain na temat przedłużenia kontraktu. Póki co strony nie znalazły porozumienia, ale panuje optymizm w tej sprawie - donosi Fabrizio Romano. Obecna umowa bramkarza wygasa w 2026 roku.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

PSG negocjuje z Gianluigim Donnarummą warunki nowej umowy

Kontrakt Gianluigiego Donnarummy z Paris Saint-Germain obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość 26-letniego bramkarza. Mierzący 196 centymetrów golkiper ma za sobą fantastyczny sezon, w którym wydatnie pomógł paryskiemu zespołowi wygrać potrójną koronę. Z tych dwóch powodów włoski fachowiec stał się łakomym kąskiem na rynku transferowym i znalazł się na celowniku kilku klubów Premier League – Manchesteru City, Manchesteru United oraz Chelsea.

Jednak wiele wskazuje na to, iż angielscy giganci ostatecznie będą musieli obejść się smakiem. Mianowicie, PSG wznowiło rozmowy ze swoim zawodnikiem w kwestii przedłużenia umowy, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Fabrizio Romano. Ceniony dziennikarz ujawnił, że strony prowadzą negocjacje i choć jeszcze nie doszły do porozumienia, to w tej sprawie panuje optymizm. Mistrz Europy lada moment powinien podjąć ostateczną decyzję.

Gianluigi Donnarumma występuje w barwach francuskiej ekipy od lipca 2021 roku, gdy przeprowadził się do Paryża na zasadzie wolnego transferu po tym, jak wcześniej wygasł mu kontrakt z Milanem. Rozchwytywany golkiper między słupkami drużyny Les Parisiens rozegrał łącznie 155 meczów, wpuścił 152 gole i zachował 52 czyste konta. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia jednego z najlepszych bramkarzy świata na 40 milionów euro. Potencjalny kupiec musiałby więc liczyć się z wyłożeniem na stół podobnych pieniędzy.