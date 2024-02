Fabio Capello stanowczo o PSG. Trafił w czuły punkt

IMAGO / Federico Pestellini Na zdjęciu: Fabio Capello

PSG w sezonie 2023/2024 nie przekonuje ekspertów

Na ten temat zabrał głos Fabio Capello

Włoch uważa, że mistrzowie Francji są znacznie gorsi od najlepszych klubów Europy

Fabio Capello: PSG jest gorsze od Realu i Manchesteru City

Paris Saint-Germain pomimo problemów wciąż z dużą skutecznością radzi sobie na wszystkich frontach. W Ligue 1 obrońcy tytułu mają już 11 punktów przewagi nad drugą drużyną. Z kolei w Lidze Mistrzów paryżanie podejmą Real Sociedad i trudno oczekiwać, aby nie zwyciężyli w dwumeczu.

Fabio Capello, były trener Realu Madryt, Milanu, Juventusu i reprezentacji Anglii, surowo ocenił jakość PSG. W ten sposób Włoch trafił w czuły punkt, bo obsesją Paryża jest stworzenie klubu największego klubu w Europie.

– PSG jest gorsze od Realu i Manchesteru City. Potwierdziło to to, co widziałem podczas fazy grupowej, szczególnie przeciwko Milanowi. Nie mam wrażenia, że ​​zespół jest dominujący – mówi Włoch dla L’Equipe.

– Wcześniej był to zespół raczej zależny od inspiracji Mbappé czy innych. Od tej pory jest to drużyna, która ma własną filozofię gry, która objawia się w obiegu piłki czy sposobie kontrolowania gry – docenia szkoleniowiec.