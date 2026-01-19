Endrick błyszczy w Lyonie. Nie potrzebował aklimatyzacji

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Świetny start Endricka w Olympique’u Lyon

Endrick podczas trwającego zimowego okienka transferowego został wypożyczony z Realu Madryt do Olympique’u Lyon. Brazylijski napastnik nie miał szans na regularne występy w barwach hiszpańskiego giganta, dlatego zdecydował się czasowo przenieść do Francji. Ten wybór szybko okazał się bardzo dobrą decyzją. Młody snajper znakomicie odnalazł się w nowym środowisku, a jego dynamika, odwaga w pojedynkach i skuteczność pod bramką rywali sprawiły, że błyskawicznie wkomponował się w styl gry zespołu z Groupama Stadium.

Początek w nowych barwach potwierdza, że Lyon zyskał zawodnika gotowego robić różnicę. Czternastokrotny reprezentant Brazylii rozegrał dotychczas dwa mecze, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Endrick wystąpił zarówno w Pucharze Francji, gdzie Lyon pokonał LOSC Lille 2:1, jak i w Ligue 1 w wygranym 2:1 starciu z Brestem.

Zdolny atakujący w obu spotkaniach był jedną z czołowych postaci drużyny Les Gones, imponując pewnością siebie oraz dojrzałością w grze. Szybko zaskarbił sobie sympatię tamtejszych kibiców, którzy już teraz widzą w nim nowego lidera formacji ofensywnej.

Endrick po zakończeniu kampanii 2025/2026 wróci do Realu Madryt, ponieważ władze Lyonu nie posiadają opcji wykupu środkowego napastnika. 19-latek jest przekonany, że osiągnie sukces w stolicy Hiszpanii, a doświadczenie zbierane w Ligue 1 tylko mu w tym pomoże. Wychowanek Palmeiras traktuje pobyt we Francji jako niezwykle ważny etap rozwoju. Jego kontrakt z wicemistrzem La Ligi obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.