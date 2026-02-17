Alonso dostał ofertę! Znany klub chce go zatrudnić

Xabi Alonso nie może narzekać na brak zainteresowania po zwolnieniu z Realu Madryt. Z informacji RMC Sport wynika, że Hiszpan dostał ofertę z Olympique Marsylii. Propozycja została odrzucona.

Xabi Alonso odrzucił ofertę Olympique Marsylii

Xabi Alonso przed startem Klubowych Mistrzostw Świata 2025 został nowym trenerem Realu Madryt. W Hiszpanii spodziewano się, że 44-latek spędzi w stolicy co najmniej kilka lat. Królewscy długo o niego zabiegali, a Florentino Perez był nim zachwycony. Rzeczywistość okazała się brutalna zarówno dla byłego piłkarza, jak i kibiców oraz samego klubu. Na początku stycznia doszło do zwolnienia.

Alonso stracił pracę po porażce z Barceloną w Superpucharze Hiszpanii. Natomiast pogłoski o możliwym zwolnieniu pojawiały się już w poprzednim roku. Hiszpan nie miał najlepszych relacji z zawodnikami, a część szatni była przeciwko niemu.

Zwolnienie z Realu wcale nie oznacza, że Alonso nie będzie mógł przebierać w ofertach. Momentalnie łączono go z topowymi klubami. Teraz okazuje się, że dostał także oficjalną ofertę od jednego ze znanych klubów we Francji. Jak donosi RMC Sport, propozcyję pracy złożyła mu Olympique Marsylia. Francuski zespół niedawno rozstał się z Roberto De Zerbim i aktualnie szuka nowego szkoleniowca.

Oferta została jednak szybko odrzucona. Xabi Alonso nie był przekonany do podjęcia wyzwania w tak niestabilnym klubie, jakim obecnie jest Marsylia. Po odmowie 44-latka Olimpijczycy zwrócili się do Habiba Beye, który lada moment powinien podpisać kontrakt.