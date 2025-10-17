Z kim reprezentacja Polski zagra w Lidze Narodów? Oto możliwi rywale

10:32, 17. października 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Football Meets Data

Reprezentacja Polski w nowej edycji Ligi Narodów UEFA zagra w dywizji B. Naszymi rywalami jesienią 2026 roku mogą być m.in. Szwajcarzy oraz Austriacy, co wyliczył portal "Football Meets Data".

Reprezentacja Polski
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Polska w dywizji B Ligi Narodów, z kim zagramy?

Reprezentacja Polski ma za sobą udane październikowe zgrupowanie. Biało-Czerwoni podczas jego trwania rozegrali dwa mecze i oba te starcia wygrali. Najpierw na stadionie w Chorzowie naszym rywalem był zespół narodowy Nowej Zelandii, a następnie, już w ramach eliminacji mistrzostw świata, mierzyliśmy się z Litwą. Tym samym Jan Urban po czterech meczach w roli selekcjonera na koncie ma trzy zwycięstwa i jeden remis.

Z pewnością jednak kolejne miesiące nie będą dla niego łatwiejsze. Wkrótce rozstrzygnie się sprawa awansu na mundial, bowiem nasza kadra najpewniej zagra w barażach, gdzie może być bardzo trudno o kwalifikację na turniej. Później czekają na nas same mistrzostwa, a jesienią 2026 roku ruszy Liga Narodów. Z kim zagra Polska?

POLECAMY TAKŻE

Reprezentacja Polski
Z kim reprezentacja Polski zagra w Lidze Narodów? Oto możliwi rywale
Jan Urban
Urban zabrał głos nt. Pietuszewskiego! To się stanie
Robert Lewandowski
Urban zszokowany kontuzją Lewandowskiego. „Nie rozumiem tego”

Według wyliczeń portalu „Football Meets Data”, Biało-Czerwoni mogą trafić na bardzo wymagających rywali i to nawet pomimo tego, że gramy w dywizji B – po spadku w poprzedniej edycji. Polska znajdzie się więc w koszyku 1, gdzie będą także Szkoci, Węgrzy oraz piłkarze reprezentacji Izraela. Jednak w drugim koszyku są chociażby Szwajcarzy oraz Austriacy, a także piłkarze Bośni i Hercegowiny i Ukrainy.

Trzeci koszyk to zaś: Słowenia, Gruzja, Irlandia, a także Rumunia. Ostatni, czwarty koszyk domykają zespoły narodowe ze Szwecji, Macedonii Północnej, Irlandii Północnej oraz Kosowa.

Zobacz także: Jakub Kamiński zanotuje szybki transfer za kilka milionów euro?!