Z kim reprezentacja Polski zagra w Lidze Narodów? Oto możliwi rywale

Reprezentacja Polski w nowej edycji Ligi Narodów UEFA zagra w dywizji B. Naszymi rywalami jesienią 2026 roku mogą być m.in. Szwajcarzy oraz Austriacy, co wyliczył portal "Football Meets Data".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Polska w dywizji B Ligi Narodów, z kim zagramy?

Reprezentacja Polski ma za sobą udane październikowe zgrupowanie. Biało-Czerwoni podczas jego trwania rozegrali dwa mecze i oba te starcia wygrali. Najpierw na stadionie w Chorzowie naszym rywalem był zespół narodowy Nowej Zelandii, a następnie, już w ramach eliminacji mistrzostw świata, mierzyliśmy się z Litwą. Tym samym Jan Urban po czterech meczach w roli selekcjonera na koncie ma trzy zwycięstwa i jeden remis.

Z pewnością jednak kolejne miesiące nie będą dla niego łatwiejsze. Wkrótce rozstrzygnie się sprawa awansu na mundial, bowiem nasza kadra najpewniej zagra w barażach, gdzie może być bardzo trudno o kwalifikację na turniej. Później czekają na nas same mistrzostwa, a jesienią 2026 roku ruszy Liga Narodów. Z kim zagra Polska?

Według wyliczeń portalu „Football Meets Data”, Biało-Czerwoni mogą trafić na bardzo wymagających rywali i to nawet pomimo tego, że gramy w dywizji B – po spadku w poprzedniej edycji. Polska znajdzie się więc w koszyku 1, gdzie będą także Szkoci, Węgrzy oraz piłkarze reprezentacji Izraela. Jednak w drugim koszyku są chociażby Szwajcarzy oraz Austriacy, a także piłkarze Bośni i Hercegowiny i Ukrainy.

Trzeci koszyk to zaś: Słowenia, Gruzja, Irlandia, a także Rumunia. Ostatni, czwarty koszyk domykają zespoły narodowe ze Szwecji, Macedonii Północnej, Irlandii Północnej oraz Kosowa.

Zobacz także: Jakub Kamiński zanotuje szybki transfer za kilka milionów euro?!