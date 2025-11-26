Polski bramkarz na ustach po meczu Ligi Mistrzów. Jego klub robi furorę

Mateusz Kochalski ma bardzo dobry okres w barwach Karabachu Agdam. Włoskie media po meczu z SSC Napoli bardzo go chwalą, a to m.in. przez obroniony rzut karny.

Franco Romano/Alamy Na zdjęciu: Mateusz Kochalski

Kochalski liderem Karabachu

Reprezentacja Polski zawsze miała w swoich szeregach bramkarzy bardzo wysokiej klasy, a czasami nawet i najwyższej, światowej jakości. Przez ostatnie lata rywalizacja toczyła się głównie pomiędzy Wojciechem Szczęsnym oraz Łukaszem Fabiańskim, ale ostatnio – gdy ci dwaj zakończyli kariery w kadrze – numerem jeden stał się Łukasz Skorupski. Wiadomo jednak, że nie jest to aż tak nienaruszalny gracz, a w obwodzie jest chociażby Kamil Grabara oraz Bartłomiej Drągowski.

Okazuje się jednak, że być może wkrótce do drzwi reprezentacji Polski zapuka jeszcze jeden niezwykle chwalony w ostatnim czasie golkiper, a więc Mateusz Kochalski. 25-latek jakiś czas temu przeniósł się do Azerbejdżanu, a konkretnie do Karabachu Agdam. Zespół, który jest rewelacją Ligi Mistrzów w tym sezonie ma w Polaku niesamowicie silną ostoje, co udowodnił w ostatnim starciu z SSC Napoli, gdzie obronił rzut karny. Włoskie media po tej rywalizacji bardzo doceniły Mateusza Kochalskiego.

– Trzymał drużynę na powierzchni tak długo, jak tylko mógł. Wydaje się, że zasłużył na miano najlepszego gracza w meczu. W pierwszej połowie zapobiegł temu, że bramkę mógł zdobyć Neres, a w drugiej połowie obronił rzut karny wykonywany przez Hojlunda – napisał serwis „TuttoMercatoWeb”.

W tym sezonie Kochalski rozegrał do tej pory 15 spotkań i zachował w nich pięć czystych kont. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

