Liga Narodów 2026/2027: wyniki losowania

18:21, 12. lutego 2026 18:59, 12. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Liga Narodów 2026/2027: wyniki losowania. W czwartek (12 lutego) odbyła się ceremonia losowania Ligi Narodów. Swoich rywali poznała m.in. reprezentacja Polski. Oto podział na dywizje i grupy.

Liga Narodów
NurPhoto / Alamy Na zdjęciu: Liga Narodów

Wyniki losowania Ligi Narodów: podział na dywizje i grupy

Liga Narodów to rozgrywki, które powstały, aby zastąpić zwykłe mecze towarzyskie spotkaniami o stawkę. Pierwsza edycja odbyła się w sezonie 2018/2019, a jako pierwsza trofeum zdobyła reprezentacja Portugalii, która wygrała także ostatnią edycję w sezonie 2024/2025. Na jesień tego roku wystartuje kolejna runda zmagań drużyn narodowych. W czwartek (12 lutego) poznaliśmy podział na grupy.

Z perspektywy polskich kibiców najważniejsze podczas losowania było to, z kim zagra reprezentacja Polski w Lidze Narodów. Podopieczni Jana Urbana po raz pierwszy w historii wystąpią w dywizji B. W czwartej grupie o awans do elity zagrają z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją. Awans wywalczy tylko zwycięzca grupy, a drużyna z 2. miejsca zagra w barażach.

Dywizja A Ligi Narodów

Grupa 1: Francja, Włochy, Belgia, Turcja

Grupa 2: Niemcy, Holandia, Serbia, Grecja

Grupa 3: Hiszpania, Chorwacja, Anglia, Czechy

Grupa 4: Portugalia, Dania, Norwegia, Walia

Dywizja B Ligi Narodów

Grupa 1: Szkocja, Szwajcaria, Słowenia, Macedonia Północna

Grupa 2: Węgry, Ukraina, Gruzja, Irlandia Północna

Grupa 3: Izrael, Austria, Irlandia, Kosowo

Grupa 4: Polska, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Szwecja

Dywizja C Ligi Narodów

Grupa 1: Albania, Finlandia, Białoruś, San Marino

Grupa 2: Czarnogóra, Armenia, Cypr, Łotwa lub Gibraltar

Grupa 3: Kazachstan, Słowacja, Wyspy Owcze, Mołdawia

Grupa 4: Islandia, Bułgaria, Estonia, Luksemburg lub Malta

Dywizja D Ligi Narodów

Grupa 1: Gibraltar lub Łotwa, Malta lub Luksemburg, Andora

Grupa 2: Litwa, Azerbejdżan, Liechtenstein

