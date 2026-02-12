Liga Narodów 2026/2027: wyniki losowania

Wyniki losowania Ligi Narodów: podział na dywizje i grupy
Liga Narodów to rozgrywki, które powstały, aby zastąpić zwykłe mecze towarzyskie spotkaniami o stawkę. Pierwsza edycja odbyła się w sezonie 2018/2019, a jako pierwsza trofeum zdobyła reprezentacja Portugalii, która wygrała także ostatnią edycję w sezonie 2024/2025. Na jesień tego roku wystartuje kolejna runda zmagań drużyn narodowych. W czwartek (12 lutego) poznaliśmy podział na grupy.
Z perspektywy polskich kibiców najważniejsze podczas losowania było to, z kim zagra reprezentacja Polski w Lidze Narodów. Podopieczni Jana Urbana po raz pierwszy w historii wystąpią w dywizji B. W czwartej grupie o awans do elity zagrają z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją. Awans wywalczy tylko zwycięzca grupy, a drużyna z 2. miejsca zagra w barażach.
Dywizja A Ligi Narodów
Grupa 1: Francja, Włochy, Belgia, Turcja
Grupa 2: Niemcy, Holandia, Serbia, Grecja
Grupa 3: Hiszpania, Chorwacja, Anglia, Czechy
Grupa 4: Portugalia, Dania, Norwegia, Walia
Dywizja B Ligi Narodów
Grupa 1: Szkocja, Szwajcaria, Słowenia, Macedonia Północna
Grupa 2: Węgry, Ukraina, Gruzja, Irlandia Północna
Grupa 3: Izrael, Austria, Irlandia, Kosowo
Grupa 4: Polska, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Szwecja
Dywizja C Ligi Narodów
Grupa 1: Albania, Finlandia, Białoruś, San Marino
Grupa 2: Czarnogóra, Armenia, Cypr, Łotwa lub Gibraltar
Grupa 3: Kazachstan, Słowacja, Wyspy Owcze, Mołdawia
Grupa 4: Islandia, Bułgaria, Estonia, Luksemburg lub Malta
Dywizja D Ligi Narodów
Grupa 1: Gibraltar lub Łotwa, Malta lub Luksemburg, Andora
Grupa 2: Litwa, Azerbejdżan, Liechtenstein