Znamy wszystkich uczestników Ligi Mistrzów. 36 drużyn

08:34, 28. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór

Liga Mistrzów 2025/26 rozpocznie się 16 września, a zakończy 30 maja. W środowy wieczór poznaliśmy ostatnie cztery ekipy, które uzupełniły stawkę fazy ligowej. Wystąpi w niej 36 drużyn.

Liga Mistrzów - oficjalna piłka
Liga Mistrzów - oficjalna piłka

Liga Mistrzów: oni zagrają w fazie ligowej

Kwalifikacje do elitarnych rozgrywek dobiegły końca. We wtorek awans zapewniły sobie trzy kluby – Kajrat Ałmaty, Pafos FC i Bodo/Glimt. W środę do tego grona dołączyły cztery zespoły – Karabach Agdam, Benfica, Club Brugge i FC Kopenhaga. To oznacza, że znamy już wszystkie 36 ekip, które zagrają w Lidze Mistrzów. W fazie ligowej obejrzymy sześciu przedstawicieli Premier League, pięciu La Liga, czterech Bundesligi i Serie A, trzech Ligue 1, a także dwóch Eredivisie, Liga Portugal i Jupiler Ligue. Pozostałe kraje mogą pochwalić się jedną drużyną.

Liga Mistrzów 2025/26 – faza ligowa:

Anglia:

  • Tottenham
  • Liverpool
  • Arsenal
  • Manchester City
  • Chelsea
  • Newcastle

Francja:

  • Paris Saint-Germain
  • Olympique Marsylia
  • AS Monaco

Hiszpania:

  • FC Barcelona
  • Real Madryt
  • Atletico
  • Athletic Bilbao
  • Villarreal

Niemcy:

  • Bayer Leverkusen
  • Bayern Monachium
  • Borussia Dortmund
  • Eintracht Frankfurt

Włochy:

  • Atalanta
  • Inter
  • Juventus
  • Napoli

Holandia:

  • Ajax
  • PSV

Portugalia:

  • Benfica
  • Sporting

Belgia:

  • Club Brugge
  • Union SG

Turcja:

  • Galatasaray

Czechy:

  • Slavia Praga

Grecja:

  • Olympiakos

Azerbejdżan:

  • Karabach Agdam

Cypr:

  • Pafos FC

Nowegia

  • Bodo/Glimt

Kazachstan:

  • Kajrat Ałmaty

Dania:

  • FC Kopenhaga

Losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów odbędzie się w czwartek, 28 sierpnia, o godzinie 18:00.