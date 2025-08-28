Liga Mistrzów 2025/26 rozpocznie się 16 września, a zakończy 30 maja. W środowy wieczór poznaliśmy ostatnie cztery ekipy, które uzupełniły stawkę fazy ligowej. Wystąpi w niej 36 drużyn.

Liga Mistrzów: oni zagrają w fazie ligowej

Kwalifikacje do elitarnych rozgrywek dobiegły końca. We wtorek awans zapewniły sobie trzy kluby – Kajrat Ałmaty, Pafos FC i Bodo/Glimt. W środę do tego grona dołączyły cztery zespoły – Karabach Agdam, Benfica, Club Brugge i FC Kopenhaga. To oznacza, że znamy już wszystkie 36 ekip, które zagrają w Lidze Mistrzów. W fazie ligowej obejrzymy sześciu przedstawicieli Premier League, pięciu La Liga, czterech Bundesligi i Serie A, trzech Ligue 1, a także dwóch Eredivisie, Liga Portugal i Jupiler Ligue. Pozostałe kraje mogą pochwalić się jedną drużyną.

Liga Mistrzów 2025/26 – faza ligowa:

Anglia:

Tottenham

Liverpool

Arsenal

Manchester City

Chelsea

Newcastle

Francja:

Paris Saint-Germain

Olympique Marsylia

AS Monaco

Hiszpania:

FC Barcelona

Real Madryt

Atletico

Athletic Bilbao

Villarreal

Niemcy:

Bayer Leverkusen

Bayern Monachium

Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt

Włochy:

Atalanta

Inter

Juventus

Napoli

Holandia:

Ajax

PSV

Portugalia:

Benfica

Sporting

Belgia:

Club Brugge

Union SG

Turcja:

Galatasaray

Czechy:

Slavia Praga

Grecja:

Olympiakos

Azerbejdżan:

Karabach Agdam

Cypr:

Pafos FC

Nowegia

Bodo/Glimt

Kazachstan:

Kajrat Ałmaty

Dania:

FC Kopenhaga

Losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów odbędzie się w czwartek, 28 sierpnia, o godzinie 18:00.