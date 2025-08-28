Liga Mistrzów: oni zagrają w fazie ligowej
Kwalifikacje do elitarnych rozgrywek dobiegły końca. We wtorek awans zapewniły sobie trzy kluby – Kajrat Ałmaty, Pafos FC i Bodo/Glimt. W środę do tego grona dołączyły cztery zespoły – Karabach Agdam, Benfica, Club Brugge i FC Kopenhaga. To oznacza, że znamy już wszystkie 36 ekip, które zagrają w Lidze Mistrzów. W fazie ligowej obejrzymy sześciu przedstawicieli Premier League, pięciu La Liga, czterech Bundesligi i Serie A, trzech Ligue 1, a także dwóch Eredivisie, Liga Portugal i Jupiler Ligue. Pozostałe kraje mogą pochwalić się jedną drużyną.
Liga Mistrzów 2025/26 – faza ligowa:
Anglia:
- Tottenham
- Liverpool
- Arsenal
- Manchester City
- Chelsea
- Newcastle
Francja:
- Paris Saint-Germain
- Olympique Marsylia
- AS Monaco
Hiszpania:
- FC Barcelona
- Real Madryt
- Atletico
- Athletic Bilbao
- Villarreal
Niemcy:
- Bayer Leverkusen
- Bayern Monachium
- Borussia Dortmund
- Eintracht Frankfurt
Włochy:
- Atalanta
- Inter
- Juventus
- Napoli
Holandia:
- Ajax
- PSV
Portugalia:
- Benfica
- Sporting
Belgia:
- Club Brugge
- Union SG
Turcja:
- Galatasaray
Czechy:
- Slavia Praga
Grecja:
- Olympiakos
Azerbejdżan:
- Karabach Agdam
Cypr:
- Pafos FC
Nowegia
- Bodo/Glimt
Kazachstan:
- Kajrat Ałmaty
Dania:
- FC Kopenhaga
Losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów odbędzie się w czwartek, 28 sierpnia, o godzinie 18:00.