Zamieszanie w Bayernie przed LM. Kompany szuka rozwiązania

17:56, 17. marca 2026
Michał Stompór
Źródło: Bayern Monachium

Bayern Monachim - Atalanta Bergamo to rewanżowe spotkanie w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na przedmeczowej konferencji prasowej Vicent Kompany wyjaśnił sytuację dotyczącą obsady bramki Bawarczyków.

Vincent Kompany
Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern – Atalanta: 16-latek w bramce? Kompany zapewnił

O tym, kto awansuje do kolejnej fazy, rozstrzygnęła już pierwsza odsłona niemiecko-włoskiej rywalizacji. Bayern Monachim zdobył aż sześć bramek, natomiast Atalanta tylko jedną. Bawarczycy nie musza się obawiać rewanżu, ale i tak mają powody do zmartwień. Problemem jest obsada bramki.

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Vicent Kompany ma tylko jedną opcję. Ostatecznie do treningów wrócił nie tylko Jonas Urbig, ale także Manuel Neuer.

– Cieszę się, że Manu wrócił do treningów drużynowych i że Jonas trenował normalnie. Decyzja będzie jednak wyłącznie natury medycznej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami, Jonas wyjdzie w pierwszym składzie. W przeciwnym razie będziemy musieli znaleźć inne rozwiązanie – przyznał trener Die Roten.

Kompany zdradził także, że „inne rozwiązanie” zakłada grę 16-letniego Leonard Prescotta. – Jest bardzo spokojny. Jeśli jutro będzie musiał zagrać, otrzyma od nas pełne wsparcie i pomoc. Mamy wielu dobrych zawodników, którzy mu pomogą. I nigdy nie będzie u nas młodego zawodnika, który byłby pod presją. Niezależnie od tego, co się stanie: mamy do niego pełne zaufanie – dodał szkoleniowiec Bayernu.

