Bayern bez bramkarza na Ligę Mistrzów! Kompany ma tylko jedną opcję

21:46, 15. marca 2026
Patryk Kucharski
Bayern Monachium znalazł się w niecodziennej sytuacji przed kolejnymi meczami. Klub poinformował o kontuzji Svena Ulreicha co oznacza, że niemiecki gigant nie ma aktualnie do dyspozycji żadnego podstawowego bramkarza.

Bayern musi sięgnąć po bramkarza z rezerw. Wszyscy są kontuzjowani

Podczas ostatniego meczu Bayernu Monachium z Bayerem Leverkusen w bramce zagrał Sven Ulreich, ale przypłacił ten występ urazem. W rzeczywistości Vincent Kompany nie ma obecnie do dyspozycji żadnego zdrowego golkipera z pierwszej drużyny. Manuel Neuer leczy kontuzję, a Jonas Urbig przechodzi rekonwalescencję po wstrząsie mózgu.

Sztab medyczny robi wszystko, aby Urbig dostał zielone światło na rewanżowe starcie w Lidze Mistrzów z Atalantą, które odbędzie się już w środę. Jednak nikt nie zamierza podejmować zbędnego ryzyka. Również bramkarz rezerw, czyli Leon Klanac zmaga się z kontuzją uda, co całkowicie wyklucza go z gry.

Dlatego jedyną możliwością dla Kompany’ego jest sięgnięcie po bardzo młodych zawodników, którzy nie mieli jeszcze okazji zadebiutować w seniorskim futbolu. W bramce niemieckiego giganta może stanąć zaledwie 16-letni Leonard Prescott.

Nastolatek jest wielką nadzieją drużyny U19, ale rzucenie go na głęboką wodę w Lidze Mistrzów może być dla niego ciężkim wyzwaniem. Innym kandydatem jest 19-letni Jannis Bartl, który aktualnie zastępuje Klanaca w zespole rezerw.

Bawarczycy mogą być jednak względnie spokojni o awans do ćwierćfinału. W pierwszym meczu bowiem pokonali oni Atalantę aż 6:1 na wyjeździe.

