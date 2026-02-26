Zalewski jednym z najlepszych! Atalanta wróciła w wielkim stylu

Atalanta dokonała niesamowitego powrotu w dwumeczu Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. La Dea odrobiła straty z nawiązką i awansowała do 1/8 finału. Włoskie media były zgodne, że jednym z najlepszych zawodników w drużynie był Nicola Zalewski.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski sprawia, że Atalanta gra lepiej

Nicola Zalewski ponownie udowodnił, że z nim na boisku Atalanta jest bardziej kompletna. Reprezentant Polski kolejny raz zagrał bardzo dobre spotkanie, co potwierdzają komentarze we włoskich mediach. 24-latek został wybrany jednym z najlepszych zawodników w zespole. La Dea w rewanżu przed własną publicznością pokonała Borussię Dortmund (4:1) i awansowała do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Dziennikarze z Włoch piszą m.in. o Zalewskim jako punkcie odniesienia w grze ofensywnej Atalanty. Tuttomercato wspomina, że Polak doprowadzał obrońców rywali do szaleństwa i choć bramki nie zdobył, to zdecydowanie zasłużył na jednego gola.

– Sprawia, że koledzy z drużyny grają lepiej. Sprawdzony na pozycji ofensywnego pomocnika, z zadaniem schodzenia do środka, by szukać strzału, albo cofania się do rozegrania. Dzięki swojej jakości staje się punktem odniesienia przy atakach jego stroną. Z nim gra toczy się szybko, na jeden kontakt, po ziemi. To on zalicza asystę przy golu na 2:0. Oddaje mnóstwo strzałów, a dwa razy bramkarz ratuje się interwencją właśnie po jego uderzeniach – ocenił serwis Bergamo Corriere.

– Równie inspirujący przy piłce, co marudzący. Przeplata dobre dryblingi, dzięki którym uwalnia się od bezpośredniego rywala, z pretensjami do arbitra, których spokojnie mógłby uniknąć. Dwa jego strzały z niemal tego samego kąta kończą się świetnymi interwencjami bramkarza – pisze włoski Eurosport.

– Razem z Bernasconim na lewej stronie ugotował Borussię Dortmund, zmuszając Ryersona do głębokiego cofania się. Doprowadzał obrońców rywali do szaleństwa, zasłużył na gola, ale ostatecznie tylko go musnął – ocenia TuttoMercatoWEB.