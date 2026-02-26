Zalewski jednym z najlepszych! Atalanta wróciła w wielkim stylu

08:20, 26. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Eurosport / Tuttomercato / Bergamo Corriere

Atalanta dokonała niesamowitego powrotu w dwumeczu Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. La Dea odrobiła straty z nawiązką i awansowała do 1/8 finału. Włoskie media były zgodne, że jednym z najlepszych zawodników w drużynie był Nicola Zalewski.

Nicola Zalewski
Obserwuj nas w
Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski sprawia, że Atalanta gra lepiej

Nicola Zalewski ponownie udowodnił, że z nim na boisku Atalanta jest bardziej kompletna. Reprezentant Polski kolejny raz zagrał bardzo dobre spotkanie, co potwierdzają komentarze we włoskich mediach. 24-latek został wybrany jednym z najlepszych zawodników w zespole. La Dea w rewanżu przed własną publicznością pokonała Borussię Dortmund (4:1) i awansowała do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Dziennikarze z Włoch piszą m.in. o Zalewskim jako punkcie odniesienia w grze ofensywnej Atalanty. Tuttomercato wspomina, że Polak doprowadzał obrońców rywali do szaleństwa i choć bramki nie zdobył, to zdecydowanie zasłużył na jednego gola.

Sprawia, że koledzy z drużyny grają lepiej. Sprawdzony na pozycji ofensywnego pomocnika, z zadaniem schodzenia do środka, by szukać strzału, albo cofania się do rozegrania. Dzięki swojej jakości staje się punktem odniesienia przy atakach jego stroną. Z nim gra toczy się szybko, na jeden kontakt, po ziemi. To on zalicza asystę przy golu na 2:0. Oddaje mnóstwo strzałów, a dwa razy bramkarz ratuje się interwencją właśnie po jego uderzeniach – ocenił serwis Bergamo Corriere.

Równie inspirujący przy piłce, co marudzący. Przeplata dobre dryblingi, dzięki którym uwalnia się od bezpośredniego rywala, z pretensjami do arbitra, których spokojnie mógłby uniknąć. Dwa jego strzały z niemal tego samego kąta kończą się świetnymi interwencjami bramkarza – pisze włoski Eurosport.

– Razem z Bernasconim na lewej stronie ugotował Borussię Dortmund, zmuszając Ryersona do głębokiego cofania się. Doprowadzał obrońców rywali do szaleństwa, zasłużył na gola, ale ostatecznie tylko go musnął – ocenia TuttoMercatoWEB.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź