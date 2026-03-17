Z kim zagra Real Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów? Oto możliwy rywal

Real Madryt z dziecinną łatwością pokonał w dwumeczu Manchester City. Tym samym Królewscy awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W 1/4 finału zmierzą się z Bayernem Monachium lub Atalantą.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Bayern Monachium lub Atalantą – oto możliwy rywal Realu Madryt

Real Madryt awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Od sezonu 2021/2022 co roku Królewscy rywalizowali z Manchesterem City w fazie pucharowej. Trzykrotnie górą byli Hiszpanie, a tylko raz drużyna Pepa Guardioli. Koszmar przedstawiciela Premier League trwa nadal, ponieważ po raz kolejny nie byli w stanie pokonać Los Blancos w dwumeczu. Tym samym Obywatele pożegnali się z turniejem.

Pierwsze spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem Madrytczyków (3:0). Hat-trick w pierwszej połowie zaliczył Federico Valverde. Drugi mecz na Etihad Stadium rozpoczął się w najgorszy możliwy sposób. Już w 20. minucie Bernardo Silva dostał czerwoną kartkę, a Vinicius Junior wykorzystał rzut karny. Wtedy stało się jasne, że Man City ma niewielkie szanse na powrót w dwumeczu. Ostatecznie starcie skończyło się wynikiem (2:1). Dla gospodarzy strzelił Erling Haaland, a na koniec drugiego gola zdobył Vinicius Junior.

Awans do ćwierćfinału oznacza, że kolejnym rywalem Realu Madryt będzie prawdopodobnie Bayern Monachium. Bawarczycy w pierwszym meczu pokonali Atalantę (6:1), więc kwestia losów dwumeczu powinna być już rozstrzygnięta. Niemniej jednak oficjalnie drużynę, która awansuje do 1/4 finału Ligi Mistrzów poznamy dopiero w środę (18 marca) ok. godziny 23:00. Jeśli Bayern zagra z Realem, będzie to trzeci z rzędu dwumeczu obu drużyn w Lidze Mistrzów na etapie ćwierćfinału.