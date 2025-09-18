FC Barcelona poznała rywali w fazie ligowej Ligi Mistrzów 2025/2026 i już wiadomo, kiedy odbędą się poszczególne mecze. Blaugrana trafiła na wymagających przeciwników i stanie przed trudnym terminarzem.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Fermin Lopez

Barcelona poznała rywali w Lidze Mistrzów

FC Barcelona nie będzie miała łatwego zadania w Lidze Mistrzów w sezonie 2025/2026. Rywalami Blaugrany będą: Chelsea, Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, FC Kopenhaga oraz Newcastle United.

Pierwszy mecz Barcelona zagra 18 września 2025 na wyjeździe przeciwko Newcastle United. Sroki choć losowane z czwartego koszyka mogą okazać się jednym z bardziej wymagających rywali. Natomiast pierwszy domowy mecz Dumy Katalonii zaplanowano na 1 października, gdy podejmie Paris Saint-Germain. Będzie to niewątpliwie jeden z największych hitów całej fazy ligowej.

Kolejne ważne starcie przypada na 21 października, gdy Barcelona podejmie Olympiacos. Początek listopada przyniesie wyjazdowe starcie z Club Brugge, a pod koniec tego miesiąca zespół Flicka będzie rywalizował z Chelsea. Następnie w grudniu Blaugrana zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt. Fazę ligową zakończy w styczniu starciami z FC Kopenhagą i Slavią Praga.

Nowy format Ligi Mistrzów oznacza, że Barcelona zagra osiem spotkań w fazie ligowej: cztery domowe i cztery na wyjazdach. Każdy punkt ma znaczenie, bo to od wyników w tej rundzie zależy, czy Blaugrana bezpośrednio awansuje do fazy pucharowej, czy będzie musiała przejść przez playoffy.

Terminarz Barcelony w LM 2025/26

Newcastle United vs Barcelona – 18 września 2025, godz. 21:00

Barcelona vs Paris Saint-Germain -1 października 2025, godz. 21:00

Barcelona vs Olympiacos – 21 października 2025, godz. 18:45

Club Brugge vs Barcelona – 5 listopada, godz. 21:00

Chelsea vs Barcelona – 25 listopada 2025, godz. 21:00

Barcelona vs Eintracht Frankfurt – 9 grudnia 2025, godz. 21:00

Slavia Praga vs Barcelona – 21 stycznia 2026, godz. 21:00

Barcelona vs FC Kopenhaga – 28 stycznia 2026, godz. 21:00

Zobacz również: Pełny terminarz Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26